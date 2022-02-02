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Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона

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Середа 02 лютого 2022 19:57
Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона Ольга Сумська виглядає неперевершено в свої 55 (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Styler

Відома акторка, народна артистка України Ольга Сумська буде вчити жінок виглядати на всі 100. Зірка вирішила ділитися різноманітними лайфхаками, завдяки яким кожна українка навіть у 55 виглядатиме на 20 років молодшою!

Для реалізації цієї цілі Сумська навіть подалась у б’юті-експерти і буде вести свою рубрику у "Ранку з Україною".

У новому амплуа на каналі "Україна" кінозірка вже провела перший ефір.

В ньому Сумська розповіла, що якщо їй треба терміново скинути кілька зайвих кілограмів, вона робить розвантажувальний день на вівсянці.

Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Друзі, я постійно худну! Насправді мій Віталік постійно мені нагадує про підтримку форми. Але якщо вам треба втратити хоча б один кілограмчик за день, а це досить багато, раджу їсти печені яблука та вівсянку - результат буде просто фантастичний!" - поділилась Сумська.

Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Ба більше, акторка принесла з собою кілька власних масажерів, якими користується особисто, і розповіла про їхню дію.

Виявляється, у догляді за тілом і фігурою Сумській допомагає лімфодренажний масажер. Артистка користується ним через день, а потім змащує тіло антіцелюлітним кремом.

А от для тонусу обличчя Ольга використовує класичний масажер гуаша, який радить тримати у холодильнику.

Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Зранку вмиваєтесь, робите легкий пілінг обличчя, наносите крем і масажуєте обличчя охолодженим гуаша. Це дарує неймовірне відчуття релаксу. Тому раджу прокидатись на 10 хвилин раніше, щоб приділити час своєму обличчю", - сказала актриса.

"Наприклад, я сьогодні спала лише 4 години, але встигла зробити масаж - всього 4 хвилини, далі крем антицелюлітний і прикладання вологого рушника, гарячого та холодного, далі - маска, і готово!" - додала вона.

Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Тепер секрети краси Сумської можуть перейняти усі охочі.

"Мені 55 років, але в душі - 25! Насправді я пишаюся своїм віком - я бабуся двох онуків! Впевнена - сьогодні жінки відкривають нові горизонти. Тому я щаслива долучитись до цього проєкту! Буду розповідати вам про все - від сучасних технологій і масажерів, до рецептів натуральних масочок, щоб всі україночки, завжди були щасливими і насолоджувались своєю красою", - прокоментувала зірка.

Ольга Сумська вчитиме українок бути такими ж красивими, як і вона

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

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Ольга Сумська
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