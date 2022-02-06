ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Юная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летней

Новина українською →
Запорожье, Воскресенье 06 февраля 2022 10:50
Юная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летней Ольга Сумская поделилась архивными кадрами (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими архивными снимками из домашнего архива, на которых ей всего 14 лет.

Фотографии 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram, а также вспомнила, о чем мечтала в ту пору.

На черно-белых кадрах Ольгу трудно узнать - тогда у нее были темные волосы и короткая стрижка.

Артистка показала, как проводила зимы в Запорожье, где тогда жила ее семья - она каталась на коньках, а также кормила белок и проводила время с родными.

Юная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летнейЮная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летнейЮная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летнейЮная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летней

"Мои 14... Запорожье... Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома и мы гоняли на простых мальчуковых коньках. Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство…", - написала Сумская.

Юная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летнейЮная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летнейЮная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летнейЮная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летней

Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет (фото: instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети отметили, что Ольга уже тогда была настоящей красавицей, и что ее младшая дочь Аня очень похожа на нее в юности.

  • Краса неземна
  • І я додам, що донька Аня дуже схожа з Вами!
  • Какая красивая!!! Вы очень красивая как внешне так и внутренне. Настоящая украинская Дива!
  • Очень красивая, была и есть!
  • Вот не зря вы сохранили такую красоту и такие бездонные глаза. Красавица и тогда и сейчас
  • Какая красивая девочка!

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Сумская
LITE
"Мое сердце не свободно": Руслан Сеничкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу
"Мое сердце не свободно": Руслан Сеничкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу