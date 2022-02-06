Юная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летней
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими архивными снимками из домашнего архива, на которых ей всего 14 лет.
Фотографии 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram, а также вспомнила, о чем мечтала в ту пору.
На черно-белых кадрах Ольгу трудно узнать - тогда у нее были темные волосы и короткая стрижка.
Артистка показала, как проводила зимы в Запорожье, где тогда жила ее семья - она каталась на коньках, а также кормила белок и проводила время с родными.
"Мои 14... Запорожье... Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома и мы гоняли на простых мальчуковых коньках. Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство…", - написала Сумская.
Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет (фото: instagram.com/olgasumska)
Пользователи сети отметили, что Ольга уже тогда была настоящей красавицей, и что ее младшая дочь Аня очень похожа на нее в юности.
- Краса неземна
- І я додам, що донька Аня дуже схожа з Вами!
- Какая красивая!!! Вы очень красивая как внешне так и внутренне. Настоящая украинская Дива!
- Очень красивая, была и есть!
- Вот не зря вы сохранили такую красоту и такие бездонные глаза. Красавица и тогда и сейчас
- Какая красивая девочка!
Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55.