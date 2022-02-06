Юная фигуристка: Ольга Сумская поразила архивными фото себя 14-летней

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими архивными снимками из домашнего архива, на которых ей всего 14 лет.

Фотографии 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram , а также вспомнила, о чем мечтала в ту пору.

На черно-белых кадрах Ольгу трудно узнать - тогда у нее были темные волосы и короткая стрижка.

Артистка показала, как проводила зимы в Запорожье, где тогда жила ее семья - она каталась на коньках, а также кормила белок и проводила время с родными.

"Мои 14... Запорожье... Зимой папа сам заливал каток во дворе возле нашего дома и мы гоняли на простых мальчуковых коньках. Как я тогда мечтала о фигурных! Мое счастливое детство…", - написала Сумская.

Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет (фото: instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети отметили, что Ольга уже тогда была настоящей красавицей, и что ее младшая дочь Аня очень похожа на нее в юности.