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Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 18:03
Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55 Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Как оставаться красивой, стройной и молодой?", - вечный вопрос, который интересует женщин всех возрастов и во все времена. И кому же задать его, как не Ольге Сумской: актриса восхищает поклонников своим цветущим внешним видом уже много лет.

К счастью, актриса не скрывает своих бьюти-секретов, а напротив, щедро ими делится.

Как оказалось, дело - не только в генах и природной красоте, над стройной фигурой и свежим лицом актрисе тоже приходится трудиться: правильное питание и домашний уход за собой, по признанию Сумской, составляют 50 % успеха в этом деле. Но и походы в салон красоты - тоже только приветствуются!

Как привести фигуру в порядок после праздников, как отлично выглядеть в важный день и как продлить молодость при помощи простого, но эффективного домашнего ухода за лицом, Ольга рассказала Styler во время этнофестиваля Winter Romantik Fest.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska/)

Как скинуть четыре кило за три дня: актриса рассекретила свои диеты

"Во время праздничных дней мы часто не ограничиваем себя, позволяем себе лишнее: и вареники, и налистники, и десерты - разные вкусности, от которых сложно отказаться! Мы сегодня в Romantik Spa - и нас так гостеприимно принимают!

Но не стоит от всего этого отказываться, несколько праздничных дней нужно провести с наслаждением, а уже потом - привести фигуру в норму.

Что для этого делаю я? Ничего сложного и эксклюзивного: у меня есть разгрузочные дни и диеты, к которым я прибегаю, они позволяют скинуть от килограмма за день. И голодать при этом не нужно!", - поделилась Ольга.

  • Диета 1. Провести целый день на печеных яблоках и овсянке, а после семи вечера ничего не есть.

"Если мне нужно разгрузиться, я просто запекаю яблоки - и ем только их целый день. Даже если я обедаю вне дома, беру их с собой в судочки, все обедают, а я предупреждаю: "Люди добрые, у меня разгрузочный день".

Также в этот день можно есть овсянику без ничего. Проводить такую розгрузку можно примерно раз в неделю.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Ольга любит спорт (фото: instagram.com/olgasumska/)

Диета 2. Интервальное голодание, которое на самом деле - вовсе не голодание: есть можно, но в определенное временное "окно".

"Например, я ем только с 12 до 18.00 - все! После шести уже нельзя ни есть, ни пить. Ничего лучше для фигуры и лица нет!", - говорит актриса.

  • Диета 3. Провести день на гречке. Важно: нельзя добавлять в нее ни масла, ни специи, ни соли, максимум - немного меда.

"Гречка - уникальный продукт, она не только насыщает организм полезными микроэлементами, но также выводит лишнее, абсорбирует, помогает убрать отеки, все, что пили-ели накануне - уходит. Она оказывает удивительное воздействие на весь организм.

Одним словом, день-два посидеть на водичке и гречке - и просто летаешь!", - рассказала Сумская.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55У актрисы - свои секреты стройности (фото: instagram.com/olgasumska/)

  • Диета 4. Также можно посидеть день на кефире с огурцами, едите огурцы, через час-два - кефир, но не вместе!

Для лучшего результата, можно провести три дня поряд на каждой из этих диет: день - на гречке, день - на кефире и огурцах, день - на овсянке и печеных яблоках. Получится минус три-четыре кило за три дня - и при этом не нужно голодать!

Также все эти диеты отлично повлияют и на свежесть лица: кожа очистится, улучшится цвет лица.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55Над красотой надо трудиться даже дома (фото: instagram.com/olgasumska/)

Как оставаться молодой: актриса рассекретила свой бьюти-уход

"Домашний уход - основа основ для женщины, это 50 % ее красоты. Чтобы оставаться молодой и красивой, походов к косметологу недостаточно, это - работа над собой еще и дома. Да, мы все это знаем, но немногие делают!", - говорит актриса.

  • Маски

"Очень хороший рузьтат дают обычные увлажняющие тканевые маски из массмаркета: японских, корейских, украинских брендов.

Я обязательно делаю маску или накладываю патчи перед тем, как нанести мейкап. Особенно, если впереди - отвественный день.

Даже огурцы работают, поверьте! Вместо магазинних масок можно порезать огурцы кружочками, подержать на коже, под глазами, на лбу - результат будет супер!

Также прекрасно действует маска из натертого огурца: просто натрите свежий огурец и дайте соку стечь - готово, можно накладывать на лицо. Такая маска увлажняет кожу, немного ее отбеливает, убирает пятна", поделилась актриса.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Актриса вдохновляет поклонников своим цветущим видом (фото: instagram.com/olgasumska/)

  • Пилинг

"Есть еще такой лайфхак: можно взять шипучий аспирин, растворить в небольшом количестве воды, обмакнуть ватный спонжик и протереть лицо. Этот пилинг осветлит и освежит кожу. Далее нужно нанести увлажняющий или питательный крем - лицо засияет!

Также вместо пилинга можно воспользоваться таким, более щадящим, методом: взять чистое натуральное полотенце, смочить его в горячей воде и протереть лицо, после чего - тут же протереть холодным полотенцем. Затем обязательно - увлажняющий крем.

Или просто можно делать контрастные прикладывания: сначала прикладывайте к лицу очень горячее полотенце, затем - очень холодное, снова очень горячее, потом - очень холодное, заканчивать важно холодным. Дальше слой крема - и вы себя не узнаете!", - пообещала Сумская.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Главное - не лениться и применять советы! (фото: instagram.com/olgasumska/)

  • Вместо тоника

Тонизировать лицо в домашних условиях актриса советует при помощи льда из фреша или из трав.

"Это бомба! Просто заморозьте фреш, лимонный или апельсинный - и протирайте лицо кубиком льда. Также можно заморзить насыщенный настой трав, мяту, шалфей - свежесть и увлажнение гарантированы!", - рассказала Ольга.

  • Салонный уход

"Я большая поклонница салонного ухода! Дома все равно качественный лифтинг не сделаешь. Так что если нужно подтянуть овал - это только аппаратная косметология: Radiesse, Ulthera.

Также я не против инъекций красоты, например, гиалурона - это то, что действительно помогает продлить женщине молодость. Но здесь очень важно соблюдать баланс и не переусердствовать с уколами.

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Ольга Сумская рассказала, как ей удается быть такой красивой и стройной в 55

Ольга Сумская с дочерью и мужем (фото: instagram.com/olgasumska/)

"Я - за чувство меры и за естественность, а еще - категорически против клонированной "инста-красоты"!

В мире кино не приветствуется искусственность, даже на кастинги просят девушек приходить без наколотых губ и ботокса. Здесь важна индивидуальность, харизма и енергетика.

Одним словом, хочется, чтобы наши украинские девушки ценили свою особенную естественную красоту!", - посоветовала актриса.

Раньше нутрициолог назвала простое и эффективное средство для омоложения, без салонов красоты.

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