ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 18:03
Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55 Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Як залишатися красивою, стрункою і молодою?", - одвічне питання, відповідь на яке мріють отримати жінки в усі часи. І кому ж задати його, як не Ользі Сумській: актриса захоплює шанувальників своїм квітучим зовнішнім виглядом вже багато років.

На щастя, актриса не приховує своїх б'юті-секретів, а навпаки, щедро ними ділиться.

Як виявилося, справа - не лише в генах і природній красі, над стрункою фігурою і свіжим обличчям актрисі теж доводиться працювати: правильне харчування і домашній догляд за собою, за визнанням Сумської, складають 50 % успіху в цій справі. Але і походи в салони краси - теж тільки вітаються!

Як привести фігуру в порядок після свят, як відмінно виглядати у важливий день і як продовжити молодість за допомогою простого, але ефективного домашнього догляду за обличчям, Ольга розповіла Styler під час етнофестивалю Winter Romantik Fest.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska/)

Як скинути чотири кіло за три дні: актриса розсекретила свої дієти

"Під час святкових днів ми часто не обмежуємо себе, дозволяємо собі зайве: і вареники, і налисники, і десерти - різні смаколики, від яких складно відмовитися! Ми сьогодні в Romantik Spa - і нас так гостинно приймають!

Але не варто від усього цього відмовлятися, кілька святкових днів потрібно провести з насолодою, а вже потім - привести фігуру в норму.

Що для цього роблю я? Нічого складного і ексклюзивного: у мене є розвантажувальні дні і дієти, до яких я вдаюся, вони дозволяють скинути від кілограма за день. І голодувати при цьому не потрібно!",- поділилася Ольга.

  • Дієта 1. Провести цілий день на печених яблуках і вівсянці, а після сьомої вечора нічого не їсти.

"Якщо мені потрібно розвантажитися, я просто запікаю яблука - і їм тільки їх цілий день. Навіть якщо я обідаю поза домом, беру їх з собою в судочки, всі обідають, а я попереджаю: "Люди добрі, у мене розвантажувальний день".

Також в цей день можна їсти вівсянику без нічого. Проводити таку розгрузку можна приблизно раз на тиждень.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

Ольга любить спорт (фото: instagram.com/olgasumska/)

Дієта 2. Інтервальне голодування, яке насправді - зовсім не голодування: їсти можна, але в певне "вікно".

"Наприклад, я їм тільки з 12 до 18.00 - все! Після шести вже не можна ні їсти, ні пити. Нічого кращого для фігури і лиця немає!", - каже актриса.

  • Дієта 3. Провести день на гречці. Важливо: не можна додавати в неї ні масла, ні спеції, ні солі, максимум - трохи меду.

"Гречка - унікальний продукт, вона не тільки насичує організм корисними мікроелементами, але також виводить зайве, абсорбує, допомагає прибрати набряки, все, що пили-їли напередодні - під геть! Вона дивовижно впливаю на весь організм.

Одним словом, день-два посидіти на водичці і гречці - і просто літаєш!", - розповіла Сумська.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55У актриси - свої секрети стрункості (фото: instagram.com/olgasumska/)

  • Дієта 4. Також можна посидіти день на кефірі з огірками, їсте огірки, через годину-дві - кефір, але не разом!

"Для кращого результату, можна провести три дні підряд на кожній з цих дієт: день - на гречці, день - на кефірі і огірках, день - на вівсянці і печених яблуках. Вийде мінус три-чотири кіло за три дні - і при цьому не потрібно голодувати!

Також всі ці дієти відмінно вплинуть і на свіжість обличчя: шкіра очиститься, покращиться колір обличчя", - радить Ольга.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55Над красою треба працювати навіть вдома (фото: instagram.com/olgasumska/)

Як залишатися молодою: актриса розсекретила свій б'юті-догляд

"Домашній догляд - основа основ для жінки, це 50 % її краси. Щоб залишатися молодою і красивою, походів до косметолога мало, це - робота над собою ще й вдома. Так, ми всі це знаємо, але мало хто робить!",- каже актриса.

  • Маска

"Дуже хороший рузьтат дають звичайні зволожуючі тканинні маски з массмаркета: японських, корейських, українських брендів.

Я обов'язково роблю маску або накладаю патчі перед тим, як нанести макіяж. Особливо, якщо попереду - відповідальний день.

Навіть огірки працюють, повірте! Замість магазинних масок можна порізати огірки кружечками, потримати на шкірі, під очима , на лобі - результат буде супер!

Також прекрасно діє маска з натертого огірка: просто натріть свіжий огірок і дайте соку стекти - готово, можна накладати на обличчя. Така маска зволожує шкіру, трохи її відбілює, прибирає плями", - поділилася актриса.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

Актриса надихає шанувальників своїм квітучим виглядом (фото: instagram.com/olgasumska/)

  • Пілінг

"Є ще такий лайфхак: можна взяти шипучий аспірин, розчинити в невеликій кількості води, вмочити ватний спонжик і протерти обличчя. Цей пілінг освітлить і освіжить шкіру. Далі потрібно нанести зволожуючий або живильний крем - обличчя засяє!

Також замість пілінгу можна скористатися таким, більш щадним, методом: взяти чистий натуральний рушник, змочити його в гарячій воді і протерти обличчя, після чого - тут же протерти холодним рушником. Потім обов'язково - зволожуючий крем.

Або просто можна робити контрастні прикладання: спочатку прикладайте до обличчя дуже гарячий рушник, потім - дуже холодний, знову дуже гарячий, потім - дуже холодний, закінчувати важливо холодним. Далі шар крему - і ви себе не впізнаєте!", - пообіцяла Сумська.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

Головне - не лінуватися і застосовувати поради! (фото: instagram.com/olgasumska/)

  • Замість тоніка

Тонізувати обличчя в домашніх умовах актриса радить за допомогою льоду з фрешу або з трав.

"Це бомба! Просто заморозьте фреш, лимонний або апельсиновий - і протирайте обличчя кубиком льоду. Також можна заморозити насичений настій трав, м'яту, шавлія - свіжість і зволоження гарантовані!", - розповіла Ольга.

  • Салонний догляд

"Я велика шанувальниця салонного догляду! Вдома все одно якісний ліфтинг не зробиш. Тож якщо потрібно підтягнути овал - це тільки апаратна косметологія: Radiesse, Ulthera.

Також я не проти ін'єкцій краси, наприклад, гіалурон - це те, що дійсно допомагає продовжити жінці молодість. Але тут дуже важливо дотримуватися балансу і не перестаратися з уколами.

Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

Ольга Сумська з дочкою і чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska/)

"Я - за почуття міри і за природність, а ще - категорично проти клонованої "інста-краси"!

У світі кіно не вітається штучність, навіть на кастинги просять дівчат приходити без наколотих губ і ботокса. Тут важлива індивідуальність, харизма і енергетика.

Одним словом, хочеться, щоб наші українські дівчата цінували свою особливу природну красу!", - порадила актриса.

Раніше нутриціолог назвала простий і ефективний засіб для омолодження, без салонів краси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Сумська диета
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі