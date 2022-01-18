Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55

На щастя, актриса не приховує своїх б'юті-секретів, а навпаки, щедро ними ділиться.

"Як залишатися красивою, стрункою і молодою?", - одвічне питання, відповідь на яке мріють отримати жінки в усі часи. І кому ж задати його, як не Ользі Сумській: актриса захоплює шанувальників своїм квітучим зовнішнім виглядом вже багато років.

Як привести фігуру в порядок після свят, як відмінно виглядати у важливий день і як продовжити молодість за допомогою простого, але ефективного домашнього догляду за обличчям, Ольга розповіла Styler під час етнофестивалю Winter Romantik Fest.

Як виявилося, справа - не лише в генах і природній красі, над стрункою фігурою і свіжим обличчям актрисі теж доводиться працювати: правильне харчування і домашній догляд за собою, за визнанням Сумської, складають 50 % успіху в цій справі. Але і походи в салони краси - теж тільки вітаються!

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska/)

Як скинути чотири кіло за три дні: актриса розсекретила свої дієти

"Під час святкових днів ми часто не обмежуємо себе, дозволяємо собі зайве: і вареники, і налисники, і десерти - різні смаколики, від яких складно відмовитися! Ми сьогодні в Romantik Spa - і нас так гостинно приймають!

Але не варто від усього цього відмовлятися, кілька святкових днів потрібно провести з насолодою, а вже потім - привести фігуру в норму.

Що для цього роблю я? Нічого складного і ексклюзивного: у мене є розвантажувальні дні і дієти, до яких я вдаюся, вони дозволяють скинути від кілограма за день. І голодувати при цьому не потрібно!",- поділилася Ольга.

Дієта 1. Провести цілий день на печених яблуках і вівсянці, а після сьомої вечора нічого не їсти.

"Якщо мені потрібно розвантажитися, я просто запікаю яблука - і їм тільки їх цілий день. Навіть якщо я обідаю поза домом, беру їх з собою в судочки, всі обідають, а я попереджаю: "Люди добрі, у мене розвантажувальний день".

Також в цей день можна їсти вівсянику без нічого. Проводити таку розгрузку можна приблизно раз на тиждень.

Ольга любить спорт (фото: instagram.com/olgasumska/)

Дієта 2. Інтервальне голодування, яке насправді - зовсім не голодування: їсти можна, але в певне "вікно".

"Наприклад, я їм тільки з 12 до 18.00 - все! Після шести вже не можна ні їсти, ні пити. Нічого кращого для фігури і лиця немає!", - каже актриса.

Дієта 3. Провести день на гречці. Важливо: не можна додавати в неї ні масла, ні спеції, ні солі, максимум - трохи меду.

"Гречка - унікальний продукт, вона не тільки насичує організм корисними мікроелементами, але також виводить зайве, абсорбує, допомагає прибрати набряки, все, що пили-їли напередодні - під геть! Вона дивовижно впливаю на весь організм.

Одним словом, день-два посидіти на водичці і гречці - і просто літаєш!", - розповіла Сумська.

У актриси - свої секрети стрункості (фото: instagram.com/olgasumska/)

Дієта 4. Також можна посидіти день на кефірі з огірками, їсте огірки, через годину-дві - кефір, але не разом!

"Для кращого результату, можна провести три дні підряд на кожній з цих дієт: день - на гречці, день - на кефірі і огірках, день - на вівсянці і печених яблуках. Вийде мінус три-чотири кіло за три дні - і при цьому не потрібно голодувати!

Також всі ці дієти відмінно вплинуть і на свіжість обличчя: шкіра очиститься, покращиться колір обличчя", - радить Ольга.

Над красою треба працювати навіть вдома (фото: instagram.com/olgasumska/)

Як залишатися молодою: актриса розсекретила свій б'юті-догляд

"Домашній догляд - основа основ для жінки, це 50 % її краси. Щоб залишатися молодою і красивою, походів до косметолога мало, це - робота над собою ще й вдома. Так, ми всі це знаємо, але мало хто робить!",- каже актриса.

Маска

"Дуже хороший рузьтат дають звичайні зволожуючі тканинні маски з массмаркета: японських, корейських, українських брендів.

Я обов'язково роблю маску або накладаю патчі перед тим, як нанести макіяж. Особливо, якщо попереду - відповідальний день.

Навіть огірки працюють, повірте! Замість магазинних масок можна порізати огірки кружечками, потримати на шкірі, під очима , на лобі - результат буде супер!

Також прекрасно діє маска з натертого огірка: просто натріть свіжий огірок і дайте соку стекти - готово, можна накладати на обличчя. Така маска зволожує шкіру, трохи її відбілює, прибирає плями", - поділилася актриса.

Актриса надихає шанувальників своїм квітучим виглядом (фото: instagram.com/olgasumska/)

Пілінг

"Є ще такий лайфхак: можна взяти шипучий аспірин, розчинити в невеликій кількості води, вмочити ватний спонжик і протерти обличчя. Цей пілінг освітлить і освіжить шкіру. Далі потрібно нанести зволожуючий або живильний крем - обличчя засяє!

Також замість пілінгу можна скористатися таким, більш щадним, методом: взяти чистий натуральний рушник, змочити його в гарячій воді і протерти обличчя, після чого - тут же протерти холодним рушником. Потім обов'язково - зволожуючий крем.

Або просто можна робити контрастні прикладання: спочатку прикладайте до обличчя дуже гарячий рушник, потім - дуже холодний, знову дуже гарячий, потім - дуже холодний, закінчувати важливо холодним. Далі шар крему - і ви себе не впізнаєте!", - пообіцяла Сумська.

Головне - не лінуватися і застосовувати поради! (фото: instagram.com/olgasumska/)

Замість тоніка

Тонізувати обличчя в домашніх умовах актриса радить за допомогою льоду з фрешу або з трав.

"Це бомба! Просто заморозьте фреш, лимонний або апельсиновий - і протирайте обличчя кубиком льоду. Також можна заморозити насичений настій трав, м'яту, шавлія - свіжість і зволоження гарантовані!", - розповіла Ольга.

Салонний догляд

"Я велика шанувальниця салонного догляду! Вдома все одно якісний ліфтинг не зробиш. Тож якщо потрібно підтягнути овал - це тільки апаратна косметологія: Radiesse, Ulthera.

Також я не проти ін'єкцій краси, наприклад, гіалурон - це те, що дійсно допомагає продовжити жінці молодість. Але тут дуже важливо дотримуватися балансу і не перестаратися з уколами.

Ольга Сумська з дочкою і чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska/)

"Я - за почуття міри і за природність, а ще - категорично проти клонованої "інста-краси"!

У світі кіно не вітається штучність, навіть на кастинги просять дівчат приходити без наколотих губ і ботокса. Тут важлива індивідуальність, харизма і енергетика.

Одним словом, хочеться, щоб наші українські дівчата цінували свою особливу природну красу!", - порадила актриса.