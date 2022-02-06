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Юна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річної

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Запоріжжя, Неділя 06 лютого 2022 10:50
Юна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річної Ольга Сумська поділилася архівними кадрами (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася рідкісними архівними знімками з домашнього архіву, на яких їй всього 14 років.

Фотографії 55-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також згадала, про що мріяла в ту пору.

На чорно-білих кадрах Ольгу важко впізнати - тоді у неї було темне волосся і коротка стрижка.

Артистка показала, як проводила зими в Запоріжжі, де тоді жила її сім'я - вона каталася на ковзанах, а також годувала білок і проводила час з рідними.

Юна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річноїЮна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річноїЮна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річноїЮна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річної

"Мої 14… Запоріжжя… Взимку тато сам заливав каток у дворі біля нашого будинку і ми ганяли на простих,хлопчакових ковзанах. Як я тоді мріяла про фігурні! Моє щасливе дитинство…", - написала Сумська.

Юна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річноїЮна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річноїЮна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річноїЮна фігуристка: Ольга Сумська вразила архівними фото себе 14-річної

Ольга Сумська показала, як виглядала в 14 років (фото: instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі відзначили, що Ольга вже тоді була справжньою красунею, і що її молодша дочка Аня дуже схожа на неї в юності.

  • Краса неземна
  • І я додам, що донька Аня дуже схожа з Вами!
  • Яка гарна!!! Ви дуже красива як зовні так і внутрішньо. Справжня українська Діва!
  • Дуже красива, була і є!
  • От не дарма ви зберегли таку красу і такі бездонні очі. Красуня і тоді і зараз
  • Яка гарна дівчинка!

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, як їй вдається бути такою красивою і стрункою в 55.

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Ольга Сумська
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