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Лія Меладзе, Варвара Кошова, Денис Повалій та інші: успіхи і провали зіркових дітей на Голосі країни

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Понеділок 07 лютого 2022 18:07
Лія Меладзе, Варвара Кошова, Денис Повалій та інші: успіхи і провали зіркових дітей на Голосі країни Фото: Діти зірок, які прийшли на Голос країни
Автор: Styler

Дочка Костянтина Меладзе, 17-річна Лія розгорнула крісла всіх чотирьох тренерів проєкту Голос країни 2022, і пішла в команду до Наді Дорофєєвої. Дівчина дуже хвилювалася і до кінця не вірила, що пройшла далі. Але не тільки дочка відомого продюсера, а й діти інших українських селебрітіз пробували свої сили в проєкті.

Styler зробив добірку виступів спадкоємців і спадкоємиць знаменитих і медійних персон, які засвітилися на популярному пісенному шоу.

Софія Яценюк

Софія - дочка експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Дівчинка брала участь у проєкті Голос. Діти у 2015 році. На сліпих прослуховуваннях вона заспівала хіт Sunny групи Boney М.

Ніхто з суддів до Софії не повернувся, але вони зазначили, що у дитини "унікальний голос" (альт - низький жіночий голос, який зустрічається досить рідко), а виступ був оригінальним.

Тоня Матвієнко

Дочка легендарної української артистки Ніни Матвієнко Тоня брала участь у першому сезоні Голосу країни. На сліпих прослуховуваннях вона виконала народну пісню "Не метелиця", але до співачки ніхто з тренерів не повернувся.

Тоді судді порахували її потужний народний голос не універсальним. До слова, коли з'ясувалося, хто перед суддями, вони поміняли рішення і пошкодували про помилку.

Зірковий наставник Костянтин Меладзе вирішив дати талановитій дівчині ще один шанс, і вона потрапила в команду до Руслани.

Тоня дійшла до суперфіналу, але не перемогла, поступившись Івану Ганзері.

Марія Яремчук

Дочка легендарного Назарія Яремчука стала учасницею проєкту Голос країни-2. Дівчина на сцені з дитинства, тому звикла виступати перед аудиторією.

Для участі в шоу артистка вибрала пісню "Дорогой длинною". На сліпих прослуховуваннях ніхто з суддів, крім Олександра Пономарьова, не натиснув кнопку, але містичним чином до Маші розгорнулися три крісла.

У фіналі Голосу країни - 2 Яремчук посіла 4-е місце. Після шоу вона представляла Україну на конкурсах "Нова хвиля" і "Євробачення-2014". До слова, у 2018 році дівчина пішла зі сцени.

Денис Повалій

Єдиний син Таїсії Повалій Денис у 2018 році прийшов в Голосі країни у складі тріо "Nude Voices" і дійшов до прямих ефірів, але потім сам покинув шоу.

До слова, у хлопця був конфлікт із зірковим тренером Тіною Кароль.

"Я не люблю, коли мені вказують, що робити, як співати. Нехай хлопці самі слухають велику господиню", - прокоментував тоді в серцях Денис і пішов з проєкту.

Варвара Кошова

Дочка актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового двічі брала участь у проєкті Голос. Діти.

На сліпих прослуховуваннях у другому сезоні Потап, який тоді був тренером, відразу впізнав Варвару. Попри хороші вокальні дані, вона покинула проєкт на етапі баттлів.

Через два роки Кошова знову прийшла на шоу, і на сліпих прослуховуваннях розгорнула всі 4 крісла.

Дівчинка зіткнулася з великою кількістю хейта в мережі у свою сторону і дуже переживала.

Нагадаємо, що раніше ми писали біографію Лії Меладзе - чим вона встигла прославитися.

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Таисия Повалий Голос країни
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