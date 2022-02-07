Лия Меладзе, Варвара Кошевая, Денис Повалий и другие: успехи и провалы звездных детей на Голосі країни

Дочь Константина Меладзе, 17-летняя Лия развернула кресла всех четырех тренеров проекта Голос страны 2022, и пошла в команду к Наде Дорофеевой. Девушка очень волновалась и до конца не верила, что прошла дальше. Но не только дочь известного продюсера, но и дети других украинских селебритиз пробовали свои силы в проекте.

Styler сделал подборку выступлений наследников и наследниц знаменитых и медийных персон, которые засветились на популярном песенном шоу.

София Яценюк

София – дочь экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Девочка участвовала в проекте Голос. Діти в 2015 году. На слепых прослушиваниях она спела хит "Sunny" группы Boney М.

Никто из судей к Софии не повернулся, но они отметили, что у ребенка "уникальный голос" (альт - низкий женский голос, который встречается достаточно редко), а выступление было оригинальным.

Тоня Матвиенко

Дочь легендарной украинской артистки Нины Матвиенко Тоня принимала участие в первом сезоне Голоса страны. На слепых прослушиваниях она исполнила народную песню "Не метелиця", но к певице никто из тренеров не повернулся.

Тогда судьи посчитали ее мощный народный голос не универсальным. К слову, когда выяснилось, кто перед судьями, они поменяли решение и пожалели об оплошности.

Звездный наставник Константин Меладзе решил дать талантливой девушке еще один шанс, и она попала в команду к Руслане.

Тоня дошла до суперфинала, но не победила, уступив Ивану Ганзере.

Мария Яремчук

Дочь легендарного Назария Яремчука стала участницей проекта Голос страны-2. Девушка на сцене с детства, поэтому привыкла выступать перед аудиторией.

Для участия в шоу артистка выбрала песню "Дорогой длинною". На слепых прослушиваниях никто из судей, кроме Александра Пономарева, не нажал кнопку, но мистическим образом к Маше развернулись три кресла.

В финале Голоса страны-2 Яремчук заняла 4-е место. После шоу она представляла Украину на конкурсах "Новая волна" и "Евровидение-2014". К слову, в 2018 году девушка ушла со сцены.

Денис Повалий

Единственный сын Таисии Повалий Денис в 2018 году пришел в Голосе страны в составе трио "Nude Voices" и дошел до прямых эфиров, но затем сам покинул шоу.

К слову, у парня был конфликт со звездным тренером Тиной Кароль.

"Я не люблю, когда мне указывают, что делать, как петь. Пусть ребята сами слушают великую хозяйку", - прокомментировал тогда в сердцах Денис и ушел из проекта.

Варвара Кошевая

Дочь актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого дважды участвовала в проекте Голос. Дети.

На слепых прослушиваниях во втором сезоне Потап, который тогда был тренером, сразу узнал Варвару. Невзирая на хорошие вокальные данные, она покинула проект на этапе баттлов.

Через два года Кошева опять пришла на шоу, и на слепых прослушиваниях развернула все 4 кресла.

Девочка столкнулась с большим количеством хейта в сети в свою сторону и очень переживала.