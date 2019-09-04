Любов зі смертельним результатом: загадкове вбивство стюардеси розслідують екстрасенси

Стюардесі завдали близько 100 ударів тупим предметом (колаж РБК-Україна)

Екстрасенси хочуть виконати передсмертне прохання мами жорстоко вбитої українки

У реаліті Слідство ведуть екстрасенси 2019 ясновидці Жанна Шулакова і Хаял Алекперов розслідують загадкове вбивство молодої стюардеси - блакитноокої блондинки Наталії. У новому випуску шоу на глядачів чекає розкриття неймовірної історії кохання, яка перетворилася на смертельну пастку.

Відомо, що за день до вбивства Наталія виїхала з Вінниці до Києва. А на наступний день разом зі своїм чоловіком Романом повинна була поїхати до батьків, у Житомирську область.

Дівчина стала жертвою маніяка (фото: прес-служба СТБ)

Прибулі на місце вбивства правоохоронці одразу взяли свідчення у чоловіка Наталі, а потім заарештували його. З тих пір Роман став єдиним підозрюваним у вбивстві власної дружини. Так як на момент її смерті вони обидва перебували вдома.

У своїх свідченнях він каже, що 6 травня вони з дружиною цілий день провели вдома. Після полудня Наталя пішла в душ, а він - на кухню, де відпочивав і дивився телевізор. За словами чоловіка, він чув, як у ванній шуміла вода, потім грюкнули двері і по квартирі хтось пройшовся. Чоловік був упевнений, що це дружина вийшла з ванної. Через деякий час він зайшов у кімнату, зачинив вікно, яке чомусь було відкритим навстіж, і побачив, що Наталя лежить в ліжку накрита простирадлом. Чоловік подумав, що вона спить і не став її будити.

Наталка з чоловіком (фото: прес-служба СТБ)

У телефонній розмові з батьками Наталії чоловік сказав, що їх дочка спить. За словами Романа, він поклав трубку, повернувся на кухню і ще деякий час дивився телевізор. А потім пішов у кімнату до жінки і ліг спати. Тіло виявила господиня квартири, яка піднялася до подружжя - двері були не замкнені, а Роман з Наталією лежали в ліжку. Приголомшеного чоловіка забрали у відділок. Роман каже, що досі не розуміє, хто і як міг убити його дружину, поки він був у іншій кімнаті.

Злочин в прямому ефірі - Слідство ведуть екстрасенси

Згідно з експертизою на тілі Наталії було виявлено більше 100 ударів тупим предметом. Крім того, в квартирі, де жила стюардеса, зникли ювелірні прикраси.

Екстрасенси шокують - вбивство знято на відео, а від рук вбивці Наталії постраждало ще дві жінки.

"Це як вбивство у прямому ефірі", - каже Хаял Алекперов.

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