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Остапчук висміяв результати Нацвідбору на Євробачення після скандалу з Аліною Паш (відео)

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Неділя 13 лютого 2022 13:02
Остапчук висміяв результати Нацвідбору на Євробачення після скандалу з Аліною Паш (відео) Фото: Володимир Остапчук спародіював скандальний момент з Нацвідбору (instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Ольвія Агаркова

У суботу, 12 лютого, стало відомо ім'я переможця Нацвідбору на Євробачення 2022, представника від України в Турині на міжнародному пісенному конкурсі. До Італії представляти країну поїде Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків".

Але навколо фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 спалахнув скандал. Публіка і фіналісти засумнівалися в правдивості підрахунку голосів глядацького голосування, а також не згодні з вибором представника від України на міжнародному пісенному конкурсі в Турині.

Загальний настрій підхопив і ведучий Володимир Остапчук. Він вирішив записати відеопародію на підрахунок голосів в прямо ефірі фіналу. Роликом шоумен поділився на сторінці в Instagram.

Так, Володимир згадав, як з великого екрану на сцені зникло зображення турнірної таблиці з балами для фіналістів.

"Так а що, табличка повернеться до нас або не повернеться? Не повернеться, ага. Давайте ще раз. Хто отримав шість балів? Підніміть руки. Ага, є! Аліна Паш отримала 8 балів від журі, 2 в умі", - "віщав" ведучий, пародіюючи колегу Тимура Мірошниченка в прямому ефірі.

"Шість", - чується репліка за кадром

"Тіна каже, що шість. Міняй, Ярослав (Лодигін - член журі Нацвідбору, член правління Національної телерадіокомпанії України, відповідальний за "UA: Перший", генпродюсер "Суспільного", - ред.), міняй. Шість ... І....Тут дуже багато складних цифр... І, все! Від України на Євробачення їде Аліна Паш. Спасибі! До зустрічі через рік на "Суспільному"! А де Маша (Єфросиніна, ведуча Нацвідбору - ред.)? Додому поїхала?"- каже Володимир в образі.

Реакція зірок

Українські зірки відреагували на пародію Остапчука і залишили коментарі під роликом.

"Я не бачила, але мені сподобалося", - написала Оля Полякова. "Ржака", - відреагував Віталій Козловський. "Найсильніший!" - зазначив фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2022 Антон Вельбой.

KALUSH звинуватив "Суспільне" в фальсифікації

До слова, про фальсифікації голосування заговорили фіналісти - гурт KALUSH. Про це йдеться на сторінці "Суспільного" в Instagram.

"Гурт KALUSH звинувачує Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів", – йдеться в повідомленні.

На відео музиканти колективу вимагають показати їм листок з оцінками, де прописані результати фінальної частини відбору.

"Мені здається, тут є фальсифікація. Ви готові у мирному порядку це вирішувати?" - каже лідер гурту Олег Псюк. Він заявив, що це питання може бути вирішене "в судовому порядку".

Ведучі Нацвідбору не залишилися осторонь

Ведучий Нацвідбору Тимур Мірошниченко на сторінці в Фейсбук запевнив, що результати голосування в конверті побачив лише на сцені. Вони являють собою список учасників в порядку їх виступу. Далі 3 колонки - оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат.

Коли Тимур став зачитувати бали, то почув у навушнику-підслушці підказки від редакторів про те, що він переплутав бали. Він звірився зі списком і переконався в правоті, також свою помилку визнали й редактори, але Мірошниченко вже збився.

"Поки в редакторській паніка, тому що ніхто не може зрозуміти, хто правий, а хто помиляється, мене просять "йти за вухом". Тому я озвучую оцінки, які мені диктують", - пояснив він.

Через кілька хвилин в редакторській зрозуміли, що Тимур не помилився та озвучив правильні бали.

"Потрібно починати все спочатку. Тому і виходить такий мес в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається", - сказав ведучий Нацвідбору.

Після того, що сталося, на ведучого посипався хейт, з'явилися звинувачення у фальсифікації голосів, довіру глядачів і учасників було підірвано.

Мірошниченко зазначив, що результати голосування журі у ведучих були задовго до отримання глядацьких балів у конверті, який був розкритий лише на сцені.

"Я за правду... Так, в ефірі все вийшло не так ідеально, але ми намагалися створити свято, відвернути хоча б на кілька годин всіх від тривожних новин. Тому я хочу вибачитися за цей епізод", - підсумував Тимур.

Маша Єфросиніна підтримала колегу. В Instagram Stories вона написала: "У мене підслушка в момент оголошення взагалі вирубалася, тому Тимур взяв весь удар на себе, зрозумівши, що я не чую редакторів".

Остапчук висміяв результати Нацвідбору на Євробачення після скандалу з Аліною Паш (відео)

Скріншот (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, після вибору представника на Євробачення 2022, Україна різко злетіла у рейтингу міжнародного пісенного конкурсу.

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