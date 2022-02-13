Остапчук высмеял результаты Нацотбора на Евровидение после скандала с Алиной Паш (видео)

Но вокруг финала Нацотбора на Евровидение 2022 вспыхнул скандал. Публика и финалисты усомнились в правдивости подсчета голосов зрительского голосования, а также не согласны был с выбором представителя от Украины на международном песенном конкурсе в Турине.

В субботу, 12 февраля, стало известно имя победителя Нацотбора на Евровидение 2022, представителя от Украины в Турине на международном песенном конкурсе. В Италию представлять страну поедет Алина Паш с песней "Тіні забутих предків".

Всеобщее настроение подхватил и ведущий Владимир Остапчук. Он решил записать видеопародию на подсчет голосов в прямо эфире финала. Роликом шоумен поделился на странице в Instagram .

Так, Владимир вспомнил, как с большого экрана на сцене исчезло изображение турнирной таблицы с баллами для финалистов.

"Так а что, табличка вернется к нам или не вернется? Не вернется, ага. Давайте еще раз. Кто получил шесть баллов? Поднимите руки. Ага, есть! Алина Паш получила 8 балов от жюри, 2 в уме", - "вещал" ведущий, пародируя коллегу Тимура Мирошниченко в прямом эфире.

"Шесть", - слышится реплика за кадром

"Тина говорит, что шесть. Меняй, Ярослав (Лодыгин - член жюри Нацотбора, член правления Национальной телерадиокомпании Украины, ответственный за "UA: Первый", генпродюсер "Суспільного" - ред.), меняй. Шесть… И….Тут очень много сложных цифр… И, все! От Украины на Евровидение едет Алина Паш. Спасибо! До встречи через год на "Суспільному"! А где Маша (Ефросинина, ведущая Нацотбора - ред.)? Домой поехала?" - говорит Владимир в образе.

Реакция звезд

Украинские звезды отреагировали на пародию Остапчука и оставили комментарии под роликом.

"Я не видела, но мне понравилось", - написала Оля Полякова. "Ржака", - отреагировал Виталий Козловский. "Сильнейший!" - отметил финалист Нацотбора на Евровидение 2022 Антон Вельбой.

KALUSH обвинил "Суспільне" в фальсификации

К слову, о фальсификации голосования заговорили финалисты - группа KALUSH. Об этом идет речь на странице "Суспільного" в Instagram.

"Группа KALUSH обвиняет Общественного вещателя в фальсификации баллов от жюри и зрителей", - говорится в сообщении.

На видео музыканты коллектива требуют показать им листок с оценками, где прописаны результаты финальной части отбора.

"Мне кажется, здесь есть фальсификация. Вы готовы в мирном порядке это решать?" – говорит лидер коллектива Олег Псюк. Он заявил, что этот вопрос может быть решен "в судебном порядке".

Ведущие Нацотбора не остались в стороне

Ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко на странице в Фейсбук заверил, что результаты голосования в конверте увидел лишь на сцене. Они представляют собой список участников в порядке их выступления. Далее 3 колонки - оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат.

Когда Тимур стал зачитывать баллы, то услышал в наушнике-подслушке подсказки от редакторов о том, что он перепутал баллы. Он сверился со списком и убедился в правоте, также свою ошибку признали и редакторы, но Мирошниченко уже сбился.

"Пока в редакторской паника, потому что никто не может понять кто прав, а кто ошибается, меня просят "идти за ухом". Поэтому я озвучиваю оценки, которые мне диктуют", - пояснил он.

Через несколько минут в редакторской поняли, что Тимур не ошибся и озвучил правильные баллы.

"Нужно начинать все сначала. Потому и получается такой месс в эфире. Таблицу с результатами пытаются исправлять вживую, но она просто зависает и не возвращается", - сказал ведущий Нацотбора.

После случившегося на ведущего посыпался хейт, появились обвинения в фальсификации голосов, доверие зрителей и участников было подорвано.

Мирошниченко отметил, что результаты голосования жюри у ведущих были задолго до получения зрительских баллов в конверте, который был вскрыт лишь на сцене.

"Я за правду.... Да, в эфире все получилось не так идеально, но мы пытались создать праздник, отвлечь хотя бы на несколько часов всех от тревожных новостей. Поэтому я хочу извиниться за этот эпизод", - подытожил Тимур.

Маша Ефросинина поддержала коллегу. В Instagram Stories она написала: "У меня подслушка в момент оглашения вообще вырубилась, поэтому Тимур взял весь удар на себя, поняв, что я не слышу редакторов".

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)