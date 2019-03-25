ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі плакали: зірка Голосу країни вразила українців (відео)

STYLERТелешоу    25.03.2019 - 09:14
Всі плакали: зірка Голосу країни вразила українців (відео)
Голос країни 2019 - виступ Оксани Мухи вразив глядачів (фото: mukha.com.ua)

Голос країни 2019 - ефір відзначився виступом дуже сильних виконавців

Виступ Оксани Мухи на шоу Голос країни (9 сезон, 10 випуск) у неділю, 24 березня, з піснею "Шуміла ліщина", вразив глядачів - у залі було видно сльози, а судді аплодували стоячи. Оксана акомпанувала неймовірно потужному вокалу грою на скрипці.

Співачка показла на сцені неймовірну пристрасть, експресію і непідробні почуття.

Оксана Муха з команди Дана Балана на Голосі країни присвятила пісню сьогоднішнім українським реаліям. У народній пісні йдеться про те, як дівчина виходить заміж за нелюба, а сестра дівчини дорікає її в тому, що вона святкує весілля в той час, як їх брат проливає кров на війні.

Всі плакали: зірка Голосу країни вразила українців (відео)

Голос країни 2019 - виступ Оксани Мухи вразив глядачів (фото: mukha.com.ua)

"Браво, браво. В цій пісні була неймовірно сильна енергія і зміст... Ця пісня про нас зараз. Дякую, що звернули на це увагу", - сказав Потап.

"Грандіозна робота. Я захоплююся", - висловився MONATIK.

Ви довели, що ви - майстер на сцені. Ви - моя фаворитка. Це перше місце", - сказала Тіна Кароль.

"Ви - діамант для цього проекту. Я пишаюся, що ви з нами", - похвалив наставник співачки Дан Балан.

Голос країни 2019 - виступ Оксани Мухи вразив глядачів (відео: YouTube/Голос країни)

Користувачі мережі зізналися, що співачка підкорила їх своїм щирим виконанням.

"Неймовірно, така енергетика, просто вау. Кращий поки виступ";

"Краща. Нічого проти не маю іноземних пісень, але вони всі були сьогодні такі заїжджені, вже по сто разів проспівані на Голосі, що взагалі за живе не брали. Зовсім інша справа Оксана і її щира українська пісня";

"Вона геніальна. Вона незвичайна, така рідна, хоч я і росіянка. Плачу і всю колотить від цієї пісні... І скажу чесно і щиро - Слава землі, що народжує такі пісні і таких людей!"

"Скрипка несподівано і круто! Сильний Вокал! Дуже крута команда у Балана!"

Нагадаємо, на "вокальних боях" Оксана Муха виконала в дуеті з Михайлом Дімовим лемківську пісню "В темну нічку". Балан після приголомшливого номера дав шанс продовжувати свій шлях у проекті саме львів'янці.

Голос країни 2019: 10 випуск дивитися онлайн Закінчив з тобою назавжди: Потап і Дан Балан розсварилися на Голосі країни (відео)
Новини України Голос країни 9
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся