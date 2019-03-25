Все плакали: звезда Голоса країни поразила украинцев (видео)

Голос країни 2019 - выступление Оксаны Мухи впечатлило зрителей (фото: mukha.com.ua)

Голос країни 2019 - эфир отличился выступлением очень сильных исполнителей

Выступление Оксаны Мухи на шоу Голос країни (9 сезон, 10 выпуск) в воскресенье, 24 марта, с песней "Шуміла ліщина", поразило зрителей - в зале видны были слезы, а судьи аплодировали стоя. Оксана аккомпанировала невероятно мощному вокалу игрой на скрипке.

Певица показла на сцене невероятную страсть, экспрессию и неподдельные чувства.

Оксана Муха из команды Дана Балана на Голосе країни посвятила песню сегодняшним украинским реалиям. В народной песне речь идет о том, как девушка выходит замуж за нелюбимого, а сестра девушки упрекает ее в том, что она празднует свадьбу в то время, как их брат проливает кровь на войне.

Голос країни 2019 - выступление Оксаны Мухи впечатлило зрителей (фото: mukha.com.ua)

"Браво, браво. В этой песне была невероятно сильная энергия и содержание... Эта песня о нас сейчас. Спасибо, что обратили на это внимание", - сказал Потап.

"Грандиозная работа. Я восторгаюсь", - высказался MONATIK.

Вы доказали, что вы - мастер на сцене. Вы - моя фаворитка. Это первое место", - сказала Тина Кароль.

"Вы бриллиант для этого проекта. Я горжусь, что вы с нами", - похвалил наставник певицы Дан Балан.

Голос країни 2019 - выступление Оксаны Мухи впечатлило зрителей (видео: YouTube/Голос країни)

Пользователи сети признались, что певица покорила их своим искренним исполнением.

"Невероятно, такая энергетика, просто вау. Лучшее пока выступление﻿";

"Лучшая. Ничего против не имею иностранных песен, но они все были сегодня такие заезженные, уже по сто раз спеты на Голосе, что вообще за живое не брали. Совсем другое дело Оксана и ее искренняя украинская песня";

"Она гениальна. Она необыкновенная, родная такая, хоть я и россиянка. Плачу и колотит всю от этой песни... И скажу честно и искренне - Слава земле, которая рождает такие песни и таких людей!"

"Скрипка неожиданно и круто! Вокал сильный! Очень крутая команда у Балана!﻿"

Напомним, на "вокальных боях" Оксана Муха исполнила в дуэте с Михаилом Димовым лемковскую песню "В темну нічку". Балан после потрясающего номера дал шанс продолжать свой путь в проекте именно львовянке.