Просто нереально: участница Голосу країни пронзила украинцев до мурашек
Голос країни 2019 (скриншот)
На Голосі країни выступление Оксаны Мухи произвело настоящий фурор
Шоу Голос країни, которое идет на канале 1+1, продолжает открывать таланты. Одним из таких стала певица Оксана Муха.
В одном из выпусков популярного шоу Голос країни певица почти получила право участия в прямых эфирах в команде молдавского исполнителя Дана Балана.
Оксана Муха на проекте Голос країни
На "вокальных боях" Оксана Муха исполнила в дуэте с Михаилом Димовым лемковскую песню "В темну нічку". Балан после потрясающего номера дал шанс продолжать свой путь в проекте именно львовянке.
"Вокальные бои - непростой этап. Счастлива, что иду дальше! Спасибо всем за поддержку!" - написала Муха на своей странице в Facebook.
Оксана Муха и Михаил Димов на проекте Голос країни
Пользователи до сих пор оставляют восхищенные отзывы под потрясающим видео.
- Наконец-то красота и гармония на Голосе!
- Автентичні українські пісні завжди звучать неймовірно!
- Украинский очень красивый язык, очень мелодичный!
- Лучший номер на Голосе!
- Просто нереальный номер. Уже десятый раз пересматриваю! Ни один номер больше так не зацепил!
- Сделали шедевр, прослушиваю подряд уже раз 20!
- Оце і є справжнє мистецтво! Це кайф, це насолода! Браво!
- Вот теперь я понимаю, что такое "мурашки по коже". Супер выступление.
- Мне кажется, Оксана - это будущая финалистка.
- Я за Муху - она волшебная!
- Це виконання увійде в антологію української пісні!
- Надзвичайно чуттєво і музикально! Прекрасне поєднання таланту та енергії! Я в захваті. Переповнює гордість, що у нас є такі таланти.
- Я из России, но восхищаюсь голосом Украины! Дай Бог вам мира и процветания!
- Умеет Украина находить талантов! Я из Казахстана. Моя мама знала украинский язык, как-будто выросла и жила там. И пела всегда мне и моему сыну колыбельную "Ой, люлі". До сих пор ее помню и пою наизусть. А когда спрашивала я "почему именно эта песня?", она мне отвечала, что когда я стану взрослой, то и сама полюблю эту колыбельную.
Кстати, 24 марта состоится десятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.
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