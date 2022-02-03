Продюсер "Голосу країни" висловився про відхід Кароль з шоу і розкрив правду про Дана Балану

Продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк під час прямого ефіру з Олею Поляковою на її сторінці в Instagram висловився про відхід з шоу Кароль і потішив новинами про неї. Він також розповів про кастинг для зірок на місце тренера проекту.

"Мені здається, що Тіна пояснила, що вона хоче зробити перерву від "Голосу". Ви побачите її на сліпих прослуховуваннях. Вона дуже хотіла прийти на "Голос" і прийшла. Можливо, ви побачите і далі Тіну, і може ми попрацюємо з нею ще. Тіна -частина сім'ї "Голосу". Ми пройшли величезний шлях, всі 8 сезонів ми робили "Голос" разом", - зазначив продюсер проекту.

Тіна з'явиться на "Голосі країни 2022" (instagram.com/tina_karol)

Завадюк розповів, що зірки, перед тим, як потрапити в тренерські крісла, теж проходять кастинг і потрапляють далеко не з першого разу. Так було з Олею Поляковою та Дмитром Монатіком.

Виявилося, що "Королева ночі" потрапила в проект з другого разу, перші проби вона провалила.

"Я одягла корну, прийшла на кастинг. У той час я ніколи не дивилася "Голос". Я не пам'ятаю, що робила, але, подивившись "Голос", і йдучи на другий кастинг через 6 років, я точно розуміла, куди йду і навіщо. Навіть у зірок є кастинги, навіть зіркам відмовляють. Коли я перший раз йшла на шоу, я думала, що це про мене. Коли вдруге йшла на проект, то розуміла, що це про людей", - зізналася Оля.

Оля потрапила в тренерське крісло "Голосу країни" тільки з другого разу (instagram.com/polyakovamusic)

Схожа доля спіткала і Монатіка. Завадюк зізнався, що Дмитро приходив на кастинг кілька разів і пройшов тільки з 3 спроби, вже після народження дітей. "Я зрозумів, що це абсолютна інша людина, наповнена, вона горить своєю мрією", - розповів Володимир.

За словами продюсер шоу "Голос країни", у Дана Балана теж був кастинг і в організаторів були сумніви щодо нього фактично до останньої дати, до сліпих прослуховувань. У підсумку музикант потрапив в проект, тому що він "тру, рокер, музичний відрив, абсолютний нерв, красень, і глядачеві буде цікаво за ним поспостерігати".