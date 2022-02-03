Продюсер "Голосу країни" высказался об уходе Кароль из шоу и раскрыл правду о Дане Балане

Продюсер шоу "Голос країни" Владимир Завадюк во время прямого эфира с Олей Поляковой на ее странице в Instagram высказался об уходе из шоу Кароль и обрадовал новостями о ней. Он также рассказал о кастинге для звезд на место тренера проекта.

"Мне кажется, что Тина объяснила, что она хочет седлать перерыв от Голоса. Вы увидите ее на слепых прослушиваниях. Она очень хотела прийти на Голос и пришла. Возможно, вы увидите и дальше Тину, и может мы поработаем с ней еще. Тина - часть семьи Голоса. Мы прошли огромный путь, все 8 сезонов мы делали Голос вместе", - отметил продюсер проекта.

Тина появится на "Голосе страны 2022" (instagram.com/tina_karol)

Завадюк рассказал, что звезды, перед тем, как попасть в тренерские кресла, тоже проходят кастинг и попадают далеко не с первого раза. Так было с Олей Поляковой и Дмитрием Монатиком.

Оказалось, что "Королева ночи" попала в проект со второго раза, первые пробы она провалила.

"Я надела корну, пришла на кастинг. В то время я никогда не смотрела Голос. Я не помню, что делала, но, посмотрев Голос, и идя на второй кастинг через 6 лет, я точно понимала, куда иду и зачем. Даже у звезд есть кастинги, даже звездам отказывают. Когда я первый раз шла на шоу, я думала, что это про меня. Когда второй раз шла на проект, то понимала, что это о людях", - призналась Оля.

Оля опала в тренерское кресло "Голоса страны" только со второго раза (instagram.com/polyakovamusic)

Похожая участь постигла и Монатика. Завадюк признался, что Дмитрий приходил на кастинг несколько раз и прошел только с 3 попытки, уже после рождения детей. "Я поняла, что это абсолютного другой человек, наполненный, он горит своей мечтой", - рассказал Владимир.

По словам продюсер шоу "Голос країни", у Дана Балана тоже был кастинг и у организаторов были сомнения касательно него фактически до последней даты, до слепых прослушиваний. В итоге музыкант попал в проект, потому что он "тру, рокер, музыкальный отрыв, абсолютный нерв, красавчик, и зрителю будет интересно за ним понаблюдать".