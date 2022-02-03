Продюсер "Голосу країни" висловився про відхід Кароль з шоу і розкрив правду про Дана Балану

"Мені здається, що Тіна пояснила, що вона хоче зробити перерву від "Голосу". Ви побачите її на сліпих прослуховуваннях. Вона дуже хотіла прийти на "Голос" і прийшла. Можливо, ви побачите і далі Тіну, і може ми попрацюємо з нею ще. Тіна -частина сім'ї "Голосу". Ми пройшли величезний шлях, всі 8 сезонів ми робили "Голос" разом", - зазначив продюсер проекту.

Тіна з'явиться на "Голосі країни 2022" (instagram.com/tina_karol)

Завадюк розповів, що зірки, перед тим, як потрапити в тренерські крісла, теж проходять кастинг і потрапляють далеко не з першого разу. Так було з Олею Поляковою та Дмитром Монатіком.

Виявилося, що "Королева ночі" потрапила в проект з другого разу, перші проби вона провалила.

"Я одягла корну, прийшла на кастинг. У той час я ніколи не дивилася "Голос". Я не пам'ятаю, що робила, але, подивившись "Голос", і йдучи на другий кастинг через 6 років, я точно розуміла, куди йду і навіщо. Навіть у зірок є кастинги, навіть зіркам відмовляють. Коли я перший раз йшла на шоу, я думала, що це про мене. Коли вдруге йшла на проект, то розуміла, що це про людей", - зізналася Оля.

Оля потрапила в тренерське крісло "Голосу країни" тільки з другого разу (instagram.com/polyakovamusic)

Схожа доля спіткала і Монатіка. Завадюк зізнався, що Дмитро приходив на кастинг кілька разів і пройшов тільки з 3 спроби, вже після народження дітей. "Я зрозумів, що це абсолютна інша людина, наповнена, вона горить своєю мрією", - розповів Володимир.

За словами продюсер шоу "Голос країни", у Дана Балана теж був кастинг і в організаторів були сумніви щодо нього фактично до останньої дати, до сліпих прослуховувань. У підсумку музикант потрапив в проект, тому що він "тру, рокер, музичний відрив, абсолютний нерв, красень, і глядачеві буде цікаво за ним поспостерігати".