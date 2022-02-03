Продюсер "Голосу країни" высказался об уходе Кароль из шоу и раскрыл правду о Дане Балане

"Мне кажется, что Тина объяснила, что она хочет седлать перерыв от Голоса. Вы увидите ее на слепых прослушиваниях. Она очень хотела прийти на Голос и пришла. Возможно, вы увидите и дальше Тину, и может мы поработаем с ней еще. Тина - часть семьи Голоса. Мы прошли огромный путь, все 8 сезонов мы делали Голос вместе", - отметил продюсер проекта.

Тина появится на "Голосе страны 2022" (instagram.com/tina_karol)

Завадюк рассказал, что звезды, перед тем, как попасть в тренерские кресла, тоже проходят кастинг и попадают далеко не с первого раза. Так было с Олей Поляковой и Дмитрием Монатиком.

Оказалось, что "Королева ночи" попала в проект со второго раза, первые пробы она провалила.

"Я надела корну, пришла на кастинг. В то время я никогда не смотрела Голос. Я не помню, что делала, но, посмотрев Голос, и идя на второй кастинг через 6 лет, я точно понимала, куда иду и зачем. Даже у звезд есть кастинги, даже звездам отказывают. Когда я первый раз шла на шоу, я думала, что это про меня. Когда второй раз шла на проект, то понимала, что это о людях", - призналась Оля.

Оля опала в тренерское кресло "Голоса страны" только со второго раза (instagram.com/polyakovamusic)

Похожая участь постигла и Монатика. Завадюк признался, что Дмитрий приходил на кастинг несколько раз и прошел только с 3 попытки, уже после рождения детей. "Я поняла, что это абсолютного другой человек, наполненный, он горит своей мечтой", - рассказал Владимир.

По словам продюсер шоу "Голос країни", у Дана Балана тоже был кастинг и у организаторов были сомнения касательно него фактически до последней даты, до слепых прослушиваний. В итоге музыкант попал в проект, потому что он "тру, рокер, музыкальный отрыв, абсолютный нерв, красавчик, и зрителю будет интересно за ним понаблюдать".