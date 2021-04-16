Катування в Кагарлику і сповідь школярки: у ток-шоу "Говорить Україна" назвали найшокуючіші теми

За минулий рік на гарячу лінію ток-шоу "Говорить Україна" звернулося понад 3000 осіб, а особливої актуальності набули теми, пов'язані з домашнім насильством, а також пошуками своїх біологічних родичів.

Про це розповів ведучий програми, яка виходить на каналі "Україна" Олексій Суханов з нагоди 9-річчя популярного ток-шоу.

"Минулого року ми вперше знімали програму без глядачів. Але це не завадило нам продовжувати відчувати вашу підтримку. Ми боялися, що пандемія нас роз'єднає, але вона навпаки спонукала наших героїв шукати своїх родичів, зміцнювати зв'язки з родиною. І я хочу сказати величезне спасибі кожному нашому глядачеві за довіру, і запевнити вас, що навіть у найскладніші часи ми будемо продовжувати шукати справедливість", - каже Суханов.

Фото: ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов (прес-служба каналу "Україна")

За минулий рік у ході розслідувань журналістами проєкту була розкрита правда про жорстоке ставлення до пацієнтів психіатричних лікарень і вихованців інтернату для людей із обмеженими можливостями. А після виходу програми "Ексклюзив з Кагарлика: що сталося у ніч допиту?", де йшлося про зґвалтування дівчини співробітниками правоохоронних органів, причетних до злочину звільнили із займаних ними посад, а справа набула ще більшого розголосу.

Найгучніші і найрезонансніші теми ток-шоу

Завдяки програмі "Говорить Україна" зрушили з місця заплутані кримінальні справи, і врятовано багато невинних.

Після виходу програми "Шок на Херсонщині: хто катував Тетяну?", з підозрюваного Андрія зняли звинувачення у зґвалтуванні односельчанки.

Розслідування журналістів у випуску "Сповідь школярки: мене в ліжко - брата в будку?" позитивно вплинуло на майбутнє дітей, над якими знущався вітчим - соціальні служби вилучили дітей із сім'ї, де над ними знущалися, і тепер вони проживають в інтернаті.

Через місяць після виходу програми "Шкільну красуню кохаю, тому на прив'язі її тримаю?", домашнього тирана зловили, і почали розслідування справи.

Випуск "Трагедія у Дніпрі: чому жених застрелив наречену?" посприяв тому, що Дмитра, якого звинувачували у вбивстві своєї коханої, випустили з СІЗО, і тепер він під домашнім арештом, а справу перекваліфікували в ненавмисне вбивство.

Після виходу програми "Камери знімали, як мене вбивали" головне управління поліції у Київській області відкрило кримінальну справу проти поліції в Славутичі, де роками кримінальне угруповання тримало в страху все місто.

У той же час креативний продюсер "Говорить Україна" Юлія Охрименко повідомила, що "програма буде змінюватися". Як саме - поки що таємниця.