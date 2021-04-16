Пытки в Кагарлыке и исповедь школьницы: в ток-шоу "Говорит Украина" назвали самые шокирующие темы

За прошедший год на горячую линию ток-шоу "Говорит Украина" обратилось более 3000 человек, а особую актуальность приобрели темы, повязанные с домашним насилием, а также поисками своих биологических родственников.

Об этом рассказал ведущий программы, которая выходит на канале "Украина" Алексей Суханов по случаю 9-летия популярного ток-шоу.

"В прошлом году мы впервые снимали программу без зрителей. Но это не помешало нам продолжать ощущать вашу поддержку. Мы боялись, что пандемия нас разъединит, но она наоборот побудила наших героев искать своих родственников, укреплять связи с семьей. И я хочу сказать огромное спасибо каждому нашему зрителю за доверие, и заверить вас, что даже в самые непростые времена мы будем продолжать искать справедливость", - говорит Суханов.

Фото: ведущий ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов (пресс-служба канала "Украина")

За прошлый год в ходе расследований журналистами проекта была раскрыта правда о жестоком отношении к пациентам психиатрических больниц и воспитанникам интерната для людей с ограниченными возможностям. А после выхода программы "Ексклюзив із Кагарлика: що сталося в ніч допиту?", где речь шла об изнасиловании девушки сотрудниками правоохранительных органов, причастных к преступлению уволили с занимаемых ими должностей, а дело получило еще большую огласку.

Самые громкие и резонансные темы ток-шоу

Благодаря программе "Говорит Украина" сдвинулись с места запутанные криминальные дела, и спасено много невинных.

После выхода программы "Шок на Херсонщині: хто катував Тетяну?", с подозреваемого Андрея сняли обвинения в изнасиловании односельчанки.

Расследование журналистов в выпуске "Сповідь школярки: мене в ліжко - брата в будку?" положительно повлияло на будущее детей, над которыми издевался отчим - социальные службы изъяли их с семьи, где над ними издевались, и теперь они проживают в интернате.

Через месяц после выхода программы "Шкільну красуню кохаю, тому на прив'язі її тримаю?", домашнего тирана поймали, и начали расследование дела.

Выпуск "Трагедія у Дніпрі: чому жених застрелив наречену?" поспособствовал тому, что Дмитрия, которого обвиняли в убийстве своей возлюбленной, выпустили из СИЗО, и теперь он под домашним арестом, а дело переквалифицировали в непредумышленное убийство.

После выхода программы "Камери знімали, як мене вбивали" главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное дело против полиции в Славутиче, где годами криминальная группировка держала в страхе весь город.

В то же время креативный продюсер "Говорит Украина" Юлия Охрименко сообщила, что "программа будет меняться". Как именно - пока что тайна.