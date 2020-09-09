"Наймістичніший" актор Андрій Дебрін розповів, як змінити світ

Андрій Дебрін (фото з особистого архіву актора)

Ведучий програми "Реальна містика" розповів про глобальне зло, роботу на уряд і про багато іншого

Відомий український актор і ведучий програми "Реальна містика", новий сезон якого стартує 14 вересня на каналі "Україна", Андрій Дебрін розповів в ексклюзивному інтерв'ю Styler, як зміниться його персонаж, повідав про глобальне зло і роботі на уряд. Також він розказав про користь карантину і про те, як змінити світ на краще.

Яким ви повернетеся в "Реальну містику" після випробувань, які пройшли зі своєю командою в минулому сезоні?

Андрій Дебрин став набагато суворішим. Те, що у нас пройшли розкуті стосунки, це плата за те, що ми повертаємося в роботу. За великим рахунком ніхто не змінився. Та ж Віра Іванівна, яка лається з Віолетою. Той же Женя, але все в нових фарбах. Менше відкритих емоцій. Але легенда у нас велика. Мені по-акторськи подобається, що не треба грати у лоб емоції, на складні ситуації реагуємо poker face. Ми всі так само рішучі, без почуття страху. Кидаємося у бій. Образи стають більш багатогранними. Через подолання цікаво спостерігати за людиною, яка стримує в собі емоцію. Розумна людина ніколи голі емоції не видає.

Андрій Дебрін (фото з особистого архіву актора)

З яким масштабом зла буде боротися ваша команда?

Ми немов вартові, які борються проти глобальної небезпеки. У кожній розслідуваній нами справі є крупиці цієї загальної картинки, яку потрібно розгадати. Ми складаємо маленькі пазли в один великий. Нас сценаристи вміють дивувати. Я завжди кажу: "Навіть не намагайтеся припускати, що буде відбуватися, все одно не вгадаєте". Здавалося б, за п'ять років чим нас здивувати? Але їм це вдається.

У цьому сезоні у вас більш офіційний гардероб. Як вам в образі Джеймса Бонда?

До "Реальної містики" практично у всьому, де я знімався, я був у костюмі. Чув, що далеко не всі актори органічні в них, але мені з цим пощастило. У мене вдома улюблений одяг - спортивні штани та капці. Тому за п'ять років зйомок в "Реальній містиці" я відпочив від строгих костюмів. До цього сезону ми з командою були більш неформальні, але в цьому сезоні додали в статусі. Побільшало побутових історій. Працюючи на уряд, потрібно бути відповідальнішим і в одязі теж.

Андрій Дебрін (фото з особистого архіву актора)

Після зйомок останнього сезону розпочався карантин. Розкажіть, як його зустріли? Це був poker face чи паніка?

Я поборов цей момент давним-давно. Вже звик до цієї акторської синусоїди. Тут справа навіть не в карантині. Коли ти сьогодні на піку знімаєшся, а проходить місяць і ти сидиш вдома другий тиждень, нічого немає, ніхто не дзвонить. А при цьому так збігається, що всі фільми, в яких ти знімався раніше, запускають в ефір, вони йдуть по різних каналах. Тобі дзвонять і кажуть: "Куди не увімкнеш, всюди ти". А ти такий: "Ага, другий тиждень сиджу вдома, ніхто не дзвонить". У мене давно відбувся процес усвідомлення, як заспокоїтися. Тому у мене паніки на карантині не було. Сприйняв, як черговий період.

Чим займалися?

Я чудово провів карантин, ми зробили стільки корисного. Взялися за благоустрій нашого будинку. Загородили по периметру, щоб машини на тротуарі не паркувалися. Зробили газони. Раніше більше паніка була у дружини: "Чому ти сидиш? Треба щось зробити. Треба кудись бігти". А я ж знаю, можна собі придумати все, що завгодно. Це час нових знань. Тому я раджу не заганяти себе в параною. У мене за карантин розсада з'явилася на балконі. Я почав вирощувати петунії і виростив бальзамін в півметра.

Андрій Дебрін з дружиною (фото з особистого архіву актора)

А любите готувати? Якось розповідали, що вашій сім'ї є рецепт плову, якому слідують вже більше двох десятків років.

Проживши 4 роки в гуртожитку, ти хочеш чи не хочеш, але готуєш. Моя мама шеф-кухарем працювала в ресторані, тому заходити на кухню взагалі не було необхідності. І вже потрапивши в гуртожиток, починаєш вчитися. Рецепт цього плову знайдений ще у гуртожитку, там же мені показали, як татари готують смажену картоплю. Сьогодні в моїй родині всі обожнюють смажену картоплю в моєму виконанні.

Хто частіше в родині готує: дружина чи ви?

У нас немає чітких розмежувань. Не знаю, як категорія деяких чоловіків живе, як їх виховували, якщо вони, часом, без допомоги дружини не можуть дістати і розігріти собі обід. Якщо чимось зайнята моя дружина, я з ранку дитині кашу приготував або обід. Що стосується особливих страв, то на них мені потрібно більше часу. Мені подобаються кулінарні експерименти. Дуже люблю робити китайський соус. Я привіз цей рецепт з Пекіна - суп з яєць з помідорами. Дуже смачно виходить. Ми з дружиною на кухні не б'ємося за те, хто зобов'язаний готувати вечерю. Не змогла вона приготувати, я зроблю.

Андрій Дебрін з дітьми (фото з особистого архіву актора)

У вас троє синів. Сімейні хобі є?

Не дуже корисне, але є - комп'ютерні ігри. А особливо на карантині присвятили їм багато часу. У мене є кілька улюблених ігор. Мені подобається тим, що там дуже багато квестів алгоритмічних, де потрібно продумати логіку поведінки персонажа. У карантин ми дозволили собі трішки розслабитися. Раніше у нас чітко було зі старшими: комп'ютерні ігри - два рази в тиждень по вихідних. Я з телефону завжди видаляв всі ігри. З цим жорстко. Я кажу своїм дітям: "Це витрачає ваш час і замість того, щоб отримувати, ви віддаєте. Що завгодно, трафік, час - це взагалі глобальні гроші. А ви тільки просиділи і переглянули якісь картинки, які вам нічого не дають".

А ви самі, як багато сидите часу в інтернеті?

Зараз почерпнути з інтернету можна все що завгодно. Саджаючи газони, я розумію, що треба знати, як це робити. Я відкрив інтернет і за годину знав усі нюанси, деталі, проблеми. Інтернетом треба вміти користуватися. А в основному це сидіння і перегортання чужих сторінок. Це найбільша біда. Навіщо ти сидиш і дивишся, як хтось живе? Давай, ти викладеш, що ти зробив. Цього намагаюся навчити і своїх дітей. Навіть ігри підбираю, які розвивають логіку. Молодшому синові шість років, я минулого року знайшов хорошу програму, яка за три місяці допомогла йому навчитися читати і писати.

Андрій Дебрін (фото з особистого архіву актора)

Виходить, карантин провели з суспільною користю, газон облаштували...

Це позиція проста: хочеш змінити світ - почни з себе. Давайте наведемо у себе порядок, всі подивляться, як у нас гарно, і зроблять так само у себе. Зрозуміло, що знайдуться люди, які прийдуть і спробують зламати, тому що вони не хочуть нічого в своєму болоті шукати. Тоді ти вже захищаєш своє, але його потрібно створити. Почни ранок - застели ліжко. Не зробиш цього, далі ти можеш розповідати все що завгодно, які завгодно говорити розумні слова. А у тебе не застелене ліжко і під ним валяються брудні шкарпетки. Тоді як вірити людині? Треба починати з малого і без гучних гасел.

Андрій Дебрін (фото з особистого архіву актора)

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