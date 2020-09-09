Самый "мистический" актер Андрей Дебрин рассказал, как изменить мир

Андрей Дебрин (фото из личного архива актера)

Ведущий программы "Реальная мистика" рассказал про глобальное зло, работу на правительство и о многом другом

Известный украинский актер и ведущий программы "Реальная мистика", новый сезон которой стартует 21 сентября на канале "Украина", Андрей Дебрин рассказал в эксклюзивном интервью Styler, как изменится его персонаж, глобальном зле и работе на правительство. Также он поведал о пользе карантина и о том, как изменить мир к лучшему.

Каким вы вернетесь в "Реальную мистику" после испытаний, которые прошли со своей командой в прошлом сезоне?

Андрей Дебрин стал намного строже. То, что у нас ушли раскрепощенные отношения, это плата за то, что мы возвращаемся в работу. По большому счету никто не изменился. Та же Вера Ивановна, которая ругается с Виолеттой. Тот же Женя, но все в новых красках. Меньше открытых эмоций. Но легенда у нас большая. Мне по-актерски нравится, что не надо играть в лоб эмоции, на сложные ситуации реагируем poker face. Мы все так же решительны, без чувства страха. Бросаемся в бой. Образы становятся более многогранными. Через преодоление интересно наблюдать за человеком, который сдерживает в себе эмоцию. Умный человек никогда голые эмоции не выдает.

Андрей Дебрин (фото из личного архива актера)

С каким масштабом зла будет бороться ваша команда?

Мы словно стражи, которые борются против глобальной опасности. В каждом расследуемом нами деле есть крупицы этой общей картинки, которую нужно разгадать. Мы складываем маленькие пазлы в один большой. Нас сценаристы умеют удивлять. Я всегда говорю: "Даже не пытайтесь предполагать, что будет происходить, все равно не угадаете". Вроде бы за пять лет чем уже нас удивить? Но им это удается.

В этом сезоне у вас более официальный гардероб. Как вам в образе Джеймса Бонда?

До "Реальной мистики" практически во всем, где я снимался, я был в костюме. Слышал, что далеко не все актеры органичны в них, но мне с этим повезло. У меня дома любимая одежда - спортивные штаны и тапки. Поэтому за пять лет съемок в "Реальной мистике" я отдохнул от строгих костюмов. До этого сезона мы с командой были более неформальные лица, но в этом сезоне прибавили в статусе. Выросли из бытовых историй. Работая на правительство, нужно быть ответственнее и в одежде тоже.

Андрей Дебрин (фото из личного архива актера)

После съемок последнего сезона начался карантин. Расскажите, как его встретили? Это был poker face или паника?

Я поборол этот момент давным-давно. Уже привык к этой актерской синусоиде. Тут даже дело не в карантине. Когда ты сегодня на пике снимаешься, а проходит месяц и ты сидишь дома вторую неделю, ничего нет, никто не звонит. А при этом так совпадает, что все фильмы, в которых ты снимался раньше, запускают в эфир, они идут по разным каналам. Тебе звонят и говорят: "Куда не включишь, везде ты". А ты такой: "Ага, вторую неделю сижу дома, никто не звонит". У меня давно произошел процесс осознания, как успокоиться. Поэтому у меня паники на карантине не было. Воспринял, как очередной период.

Чем занимались?

Я прекрасно провел карантин, мы сделали столько полезного. Взялись за благоустройство нашего дома. Оградили по периметру, чтобы машины на тротуаре не парковались. Сделали газоны. Раньше больше паника была у жены: "Почему ты сидишь? Нужно что-то сделать. Нужно куда-то бежать". А я же знаю, можно себе придумать все что угодно. Это время новых знаний. Поэтому я многим советую не загонять себя в паранойю. У меня за карантин рассада появилась на балконе. Я начал выращивать петуньи и вырастил бальзамин в полметра.

Андрей Дебрин с женой (фото из личного архива актера)

А готовить любите? Как-то рассказывали, что вашей семье есть рецепт плова, которому следуют уже более двух десятков лет.

Прожив 4 года в общежитии, ты хочешь или не хочешь, но готовишь. Моя мама шеф-поваром работала в ресторане, поэтому заходить на кухню вообще не было необходимости. И уже попав в общежитие, начинаешь учиться. Рецепт этого плова найден еще в общежитии, там же мне показали, как татары готовят жареную картошку. Сегодня в моей семье все обожают жареную картошку в моем исполнении.

Кто чаще в семье готовит: супруга или вы?

У нас нет четких разграничений. Не знаю, как категория некоторых мужчин живет, как их воспитывали, если они, порой, без помощи супруги не могут достать и разогреть себе обед. Если чем-то занята моя супруга, я с утра ребенку кашу приготовил или обед. Что касается как-то особенных блюд, то на них мне нужно больше времени. Мне нравятся кулинарные эксперименты. Очень люблю делать китайский соус. Я привез этот рецепт из Пекина - суп из яиц с помидорами. Очень вкусно получается. Мы с женой на кухне не деремся за то, кто обязан готовить ужин. Не смогла она приготовить, я сделаю.

Андрей Дебрин с детьми (фото из личного архива актера)

У вас трое сыновей. Семейные хобби есть?

Не очень полезное, но есть - компьютерные игры. А особенно на карантине посвятили им много времени. У меня есть пара любимых игр. Мне нравится тем, что там очень много квестов алгоритмических, где нужно продумать логику поведения персонажа. Карантин, мы позволили себе немножко расслабиться. Раньше у нас четко было со старшими: компьютерные игры - два раза в неделю по выходным. Я с телефона всегда удалял все игры. С этим жестко. Я говорю своим детям: "Это тратит ваше время и вместо того, чтобы получать, вы отдаете. Что угодно, трафик, время - это вообще глобальные деньги. А вы только просидели и просмотрели какие-то картинки, которые вам ничего не дают".

А вы сами, как много просиживаете времени в интернете?

Сейчас из интернета почерпнуть можно все что угодно. Сажая газоны, я понимаю, что надо знать, как это делать. Я открыл интернет и за час знал все нюансы, детали, проблемы. Интернетом нужно уметь пользоваться. А в основном это сидение и листание чужих страниц. Это самая большая беда. Зачем ты сидишь и смотришь, как кто-то живет? Давай, ты выложишь, что ты сделал. Этому пытаюсь научить и своих детей. Даже игры подбираю, которые логику развивают. Младшему сыну шесть лет, я в прошлом году нашел хорошую программу, которая за три месяца помогла ему научиться читать и писать.

Андрей Дебрин (фото из личного архива актера)

Получается, карантин провели с общественной пользой, газон обустроили...

Это простая позиция: хочешь изменить мир - начни с себя. Давайте наведем у себя порядок, все посмотрят, как у нас красиво, и сделают так же у себя. Понятно, что найдутся люди, которые придут и попытаются поломать, потому что они не хотят ничего в своем болоте искать. Тогда ты уже защищаешь свое, но его нужно создать. Начни утро - застели кровать. Не сделаешь этого, дальше ты можешь рассказывать все что угодно, какие угодно говорить умные слова. А у тебя не застелена кровать и под ней валяются грязные носки. Тогда как верить человеку? Нужно начинать с малого и без громких лозунгов.

Андрей Дебрин (фото из личного архива актера)

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