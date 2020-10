Скандал навколо плагіату на шоу "Маскарад" розгорається з новою силою

Скандал навколо плагіату на шоу "Маскарад", який показують на каналі 1+1, отримав продовження.

Так, аналіз FRAPA - міжнародної асоціації індустрії форматів, що займається їхнім захистом і просуванням - підтвердив використання "плюсами" ключових елементів шоу The Masked Singer у своїй версії програми Mysteries in the Spotlight (яка в нашій країні транслюється під назвою "Маскарад").

У звіті йдеться про "вражаючі подібності" між двома форматами, які, за висновком, складають 73%. Зокрема:

замасковані знаменитості виступають сольно;

майже всі знаменитості тільки співають, хоча в першій серії одна просто танцює;

конкурсанти надають ключ до розгадки своєї особистості голосами, зміненими цифровим способом;

судді спілкуються між собою, вгадуючи особистості учасників, без закріплення вибору;

у кожному випуску відбувається фінал, під час якого один з учасників знімає маску, а решта продовжують боротьбу в конкурсі.

"У звіті FRAPA мова йде і про подібності в дизайні, постановці і колірній схемі між "Маскарадом" і російською версією The Masked Singer, яка використовувалася для порівняння", - йдеться в спільній заяві Munhwa Broadcasting Corp (MBC), Fremantle і ТРК "Україна".

Автори The Masked Singer продовжують вимагати від "плюсів" припинення трансляції цієї програми і повернуться до виробництва оригінальної версії Mysteries in the Spotlight.

Нагадаємо, що за покупку прав на адаптацію The Masked Singer компанії Fremantle боролися три українських телеканали: "Україна", 1+1 та СТБ. Саме перші в квітні 2020 придбали права на адаптацію і почали виробництво "Маски", ведучим якої став Володимир Остапчук.

Програвши конкуренцію, канал "1+1" придбав дуже схожий румунська формат Mysteries in the Spotlight у компанії Antena TV Group. Шоу "Маскарад" стартувало в ефірі 6 жовтня.

Цікаво, що ще до того, як "плюси" оголосили про запуск свого шоу та розсекретили його формат, Fremantle почали побоюватися, що 1+1 може скопіювати формат The Masked Singer. Тоді компанія застерегла український канал від можливої підробки формату, на що отримали відповідь, що в "Маскараді" не будуть використані ключові елементи формату The Masked Singer.

