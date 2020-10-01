Свекруха чи невістка: глядачам відкриють нові традиції сучасної української кухні

Ведучий шоу "Свекруха чи невістка" Григорій Герман (фото: прес-служба каналу "Україна")

Українцям покажуть новий сезон довгожданого шоу "Свекруха чи невістка"

5 жовтня о 10:20 на телеканалі "Україна" стартує 4 сезон популярного родинного кулінарного реаліті "Свекруха чи невістка" з ведучим Григорієм Германом. Присвячений він буде глибині і вишуканості сучасної української кухні.

В нових випусках шоу в битві за звання кращого кухаря зійдуться невістки і свекрухи, а також інші члени сімей. 24 неймовірні історії відносин, колоритні герої, гострі сімейні конфлікти та філософський підхід до їх вирішення. Відчайдушна боротьба, до речі, того варта, адже переможець отримає не лише звання кращого кулінара в сім'ї, але і 10 тис. грн.

Григорій Герман розбирається в тонкощах не тільки кулінарії, але і сімейного життя (фото: прес-служба каналу "Україна")

За словами беззмінного ведучого реаліті Григорія Германа, цей сезон надовго запам'ятається глядачам не тільки унікальними рецептами, але й учасниками. Нові історії і цікаві герої з їх непростими долями і складними рішеннями навчать українців правильно, а головне - своєчасно вирішувати сімейні конфлікти. Серед героїв сезону:

невістка, яка шантажує чоловіка і свекруху дітьми;

темношкірий чоловік, батько п'ятьох дітей, який зміг дати своє прізвище тільки останнім двом;

свекруха, яка побила матір своєї невістки;

свекруха, яка наймає безхатьків допомагати по господарству та інші.

"Завжди в конфлікті є дві сторони. Але ми обов'язково докопаємося до основ конфлікту, розглянемо його і постараємося зробити висновки. І звичайно ж, ми вразимо глядача унікальними рецептами української кухні!" - коментує ведучий шоу "Свекруха чи невістка".

Ведучий шоу "Свекруха чи невістка" Григорій Герман (фото: прес-служба каналу "Україна")

Учасники четвертого сезону шоу "Свекруха чи невістка" разом з ведучим приготують страви за унікальними рецептами сучасної української кухні. До того ж, у кожній програмі глядачів чекає багато корисних порад: як заощадити, підготувавши продукти для рецептів власноруч, чим замінити ті чи інші продукти, як за мінімальні гроші приготувати смачну і поживну вишукану страву.

Реаліті "Свекруха чи невістка" будуть показувати з понеділка по четвер на "Україні" (фото: прес-служба каналу)

Додамо, що "Свекруха чи невістка" - це українська адаптація популярного турецького формату Rivals-in-Law, який успішно виходить у 8 країнах світу. Розробкою української версії шоу займається продакшн-компанія "Теле Про".

Нагадаємо, що 5 жовтня також відбудеться прем'єра епохальної 12-серійної картини "Сага".