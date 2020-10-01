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Свекруха чи невістка: зрителям откроют новые традиции современной украинской кухни

Четверг 01 октября 2020 13:47
Свекруха чи невістка: зрителям откроют новые традиции современной украинской кухни
Ведущий шоу "Свекруха чи невістка" Григорий Герман (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Styler

Украинцам покажут новый сезон долгожданного шоу "Свекруха чи невістка"

5 октября в 10:20 на телеканале "Украина" стартует 4 сезон популярного семейного кулинарного реалити "Свекруха чи невістка" с ведущим Григорием Германом. Посвящен он будет глубине и изысканности современной украинской кухни.

В новых выпусках шоу в битве за звание лучшего повара сойдутся невестки и свекрови, а также другие члены семей. 24 невероятные истории отношений, колоритные герои, острые семейные конфликты и философский подход к их решению. Отчаянная борьба, к слову, того стоит, ведь победитель получит не только звание лучшего кулинара в семье, но и 10 тыс. грн.

Свекруха чи невістка: зрителям откроют новые традиции современной украинской кухни

Григорий Герман разбирается в тонкостях не только кулинарии, но и семейной жизни (фото: пресс-служба канала "Украина")

По словам бессменного ведущего реалити Григория Германа, этот сезон надолго запомнится зрителям не только уникальными рецептами, но и участниками. Новые истории и интересные герои с их непростыми судьбами и сложными решениями научат украинцев правильно, а главное - своевременно решать семейные конфликты. Среди героев сезона:

  • невестка, которая шантажирует мужа и свекровь детьми;
  • темнокожий мужчина, отец пятерых детей, который смог дать свою фамилию только последним двум;
  • свекровь, которая избила мать своей невестки;
  • свекровь, которая нанимает бомжей помогать по хозяйству и другие.

"Всегда в конфликте есть две стороны. Но мы обязательно докопаемся до основ конфликта, рассмотрим его и постараемся сделать выводы. И конечно же, мы поразим зрителя уникальными рецептами украинской кухни!" - комментирует ведущий шоу "Свекруха чи невістка".

Свекруха чи невістка: зрителям откроют новые традиции современной украинской кухни

Ведущий шоу "Свекруха чи невістка" Григорий Герман (фото: пресс-служба канала "Украина")

Участники четвертого сезона шоу "Свекруха чи невістка" вместе с ведущим приготовят блюда по уникальным рецептам современной украинской кухни. К тому же, в каждой программе зрителей ждет много полезных советов: как сэкономить, подготовив продукты для рецептов собственноручно, чем заменить те или иные продукты, как за минимальные деньги приготовить вкусное и питательное изысканное блюдо.

Свекруха чи невістка: зрителям откроют новые традиции современной украинской кухни

Реалити "Свекруха чи невістка" будут показывать с понедельника по четверг на "Украине" (фото: пресс-служба канала)

Добавим, что "Свекруха чи невістка" - это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который успешно выходит в 8 странах мира. Разработкой украинской версии шоу занимается продакшн-компания "Теле Про".

Напомним, что 5 октября также состоится премьера эпохальной 12-серийной картины "Сага".

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