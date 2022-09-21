Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир

По словам творческой группы, им удалось создать первое голографическое интерактивное шоу в мире для детей начальных классов.

По сюжету спектакля, главный вор Глитч украл известных мультперсонажей.

"Главные герои должны пройти целый ряд испытаний для того, чтобы выбраться из таинственного цифрового мира Глитч. И только с помощью детей и зрителей шоу они смогут это сделать", - комментирует режиссер Дмитрий Малка.

Главные роли в шоу играют Виталий Глобенко, Евгений Крыжановский и Ирина Граф.

Фото с шоу The Glitch Who Stole The Heroes в Киеве

К слову, в Киеве дети "на ура" восприняли спектакль. Теперь творческий коллектив планирует межконентальный тур, чтобы показать шоу школьникам Европы, США и Китая.