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Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир

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Среда 21 сентября 2022 18:08
Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир Вот так выглядит шоу (фото: пресс-служба)
Автор: Styler

Украинцы создали уникальное голографическое шоу The Glitch Who Stole The Heroes (рос. Глитч, похитивший героев).

По словам творческой группы, им удалось создать первое голографическое интерактивное шоу в мире для детей начальных классов.

По сюжету спектакля, главный вор Глитч украл известных мультперсонажей.

"Главные герои должны пройти целый ряд испытаний для того, чтобы выбраться из таинственного цифрового мира Глитч. И только с помощью детей и зрителей шоу они смогут это сделать", - комментирует режиссер Дмитрий Малка.

Главные роли в шоу играют Виталий Глобенко, Евгений Крыжановский и Ирина Граф.

Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир

Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир

Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир

Украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир

Фото с шоу The Glitch Who Stole The Heroes в Киеве

К слову, в Киеве дети "на ура" восприняли спектакль. Теперь творческий коллектив планирует межконентальный тур, чтобы показать шоу школьникам Европы, США и Китая.

Ранее мы писали, что украинец стал лучшим студентом мира .

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