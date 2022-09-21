Українці створили унікальне голографічне шоу для дітей, яке вразить світ

За словами творчої групи, їм вдалося створити "перше голографічне інтерактивне шоу в світі для дітей початкових класів".

За сюжетом вистави, головний злодій Глітч вкрав відомих мультперсонажів.

"Головні герої мають пройти цілу низку випробувань для того, щоб вибратися з таємничого цифрового світу Глітч. І лише за допомогою дітей та глядачів шоу вони зможуть зробити це", - коментує режисер Дмитро Малка.

Головні ролі в шоу грають Віталій Глобенко, Євген Крижановський і Ірина Граф.

Фото з шоу The Glitch Who Stole The Heroes у Києві

До слова, в Києві діти "на ура" сприйняли виставу. Тепер творчий колектив планує міжконентальний тур, щоб показати шоу школярам Європи, США та Китаю.