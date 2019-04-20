Взагалі ох*енів?: деталі гучного скандалу на шоу Холостяк 9

Микита Добринін (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

7 випуск Холостяка 2019 відзначився зневажливим ставленням Добриніна до дівчат

19 квітня в ефір вийшов 7 випуск шоу Холостяк 2019. Головний герой шоу - Микита Добринін - потрапив у черговий скандал: на цей раз причиною тому став прояв почуттів до однієї з фавориток на очах у решти учасниць шоу. Також дівчат обурило, що Добринін кинув їх в аеропорту.

Інцидент з аеропортом у Парижі помітно зіпсував настрій дівчат, яким довелося самостійно добиратися в Бордо. Для розрядки ситуації Микита вирішив влаштувати групове побачення. Головний герой поговорив з Наташею, яка неодноразово намагалася довести, що гідна уваги, після чого пішов на прогулянку з Дашею. Дівчина виглядала засмученою, і, ймовірно, під час бесіди вздовж берега, Добринін вирішив підбадьорити учасницю поцілунком.

Холостяк 2019 7 випуск – деталі скандалу з поцілунком на шоу (скріншот)

Цей момент відбувався на очах у решти учасниць проекту, які висловили своє невдоволення тим, що відбувається:

"В сенсі цілуються?! Дивіться дівчатка, ну подивіться", – влаштувала істерику Наташа.

"Ти що, взагалі ох*енів? Я тобі цього не прощу, ніяк", – за кадром обурилася Оля.

Оля і Лілія розплакалися від побаченого. А Наташа порахувала таку необережність приводом для протестних промов. Вона почала злобно висловлюватися, що інші мовчать і будуть себе вести з Микитою, ніби нічого не було. Вона так набридла дівчатам криками, що вони почали на неї сваритися і просили замовкнути.

"Мені просто зірвало дах", – зізналася Наташа.

Холостяк 2019 7 випуск – Наташа (скріншот)

Лілія, яку поранив поцілунок Добриніна і Даші, попросила головного холостяка країни не робити так на очах у інших учасниць проекту. В колективі почала наростати напруга, що змусило Микиту вибачитися за провину. За словами героя, він думав, що відійшов досить далеко.

"Я розумію ваше переживання. Це непросто, я впевнений, що ми вийдемо з цієї ситуації гідно", – відповів Холостяк і перервав на цій ноті побачення, залишивши учасниць у поганому настрої.

Поведінка Добриніна настільки всіх розчарувала, що деякі залишилися в подиві, як далі себе вести.

"Я не розумію, що мене змушує через це проходити і терпіти. Що далі, будуть займатися сексом при нас? Я не розумію, що я тут роблю. Я зла на себе. Я побачила і досі тут перебуваю", – розплакалася Оля.

Холостяк 2019 7 випуск – Оля (скріншот)

Що допомогло заспокоїти дівчат? Кухня! Учасниці вирішили приготувати смачні страви, а Микита, тим часом вирушив на побачення з Софією. В цей час пішов дощ, пара сховалася в будиночку неподалік від озера, а Микита почав чіплятися до дівчини, однак напоровся на відсіч і сцену ревнощів.

Нагадаємо, що раніше найяскравіша учасниця проекту розповіла про Микиту.

Одна з учасниць проекту Холостяк 9 розповіла всю правду про дії Добриніна за кадром.