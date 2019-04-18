Холостяк 2019: найяскравіша учасниця проекту розповіла про Микиту

Холостяк 2019/Микита Добринін (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Шоу Холостяк-9 залишили дві дівчини

Холостяк 2019 у минулому ефірі покинули Вікторія і яскрава блондинка Юля. Саме Юлю називали однією з головних фавориток проекту. В інтерв'ю "Фактам" дівчина розповіла, що відчувала до Микити.

Вона розповіла, що головний Холостяк країни справив на неї приємне перше враження. Микита їй сподобався. За словами Юлі, він цікавий і позитивний чоловік.

На першій вечірці у Юлі був сміливий наряд. Учасниця проекту розповіла, що знала, яка сукня їй потрібно, і саме такий наряд їй пошили - з глибоким декольте і високим розрізом.

Колишня учасниця шоу зазначила, що таке вбрання підійде тільки сміливій дівчині, тому що він дуже підкреслює фігуру. За її словами, навіть якщо хтось подумав, що плаття занадто відверте, для неї воно просто красиве і сексуальне.

Юля зазначила, що зуміла на всі 100% правильно його подати і обіграти. Тому вона залишилася задоволена своїм виходом в ньому.

Холостяк 2019/ Дівчата, що вибули Вікторія і Юля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Варто зазначити, що холостяк часто запрошував Юлю на індивідуальні побачення, але він так і не зміг достукатися до неї. За його словами, дівчина була дуже стриманою і не змогла відкрити свої почуття.

На думку Юлі, вона відповідала Микиті взаємністю до якогось часу. Вона підкреслила, що взяла участь у проекті, щоб зустріти чоловіка для серйозних стосунків. Дівчина розповіла, що все ж були деякі моменти, які їй не подобалися в холостяку.

Саме тому кожне наступне побачення її трішки віддаляло від нього і скоріш за все так і вийшло, що вона не відповіла взаємністю, а Микита відразу це відчув.

Юля також розповіла, що коли вона спілкувалася з Холостяком на останній Церемонії троянд, то відразу все зрозуміла. За її словами, їм було важко у спілкуванні. Крім того, у молодих людей були претензії один до одного і непорозуміння.

Вона також зазначила, що навіть якщо б вона змінила свою поведінку і пішла на контакт з Микитою, вони б все одно не були б разом після проекту.

"Ми з Микитою рано чи пізно розійшлися б. Просто я не його людина, а він не моя. Тому мені не було сенсу щось змінювати або підлаштовуватися під бажання іншої людини", - наголосила Юля.

Нагадаємо, що на шоу Холостяк-9 між Олею і Наташею стався серйозний конфлікт.

Раніше повідомлялося про те, що Микита Добринін відреагував на критику колишньої учасниці проекту Діни.