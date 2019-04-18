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Холостяк 2019: Самая яркая участница проекта рассказала о Никите

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 22:16
Холостяк 2019: Самая яркая участница проекта рассказала о Никите
Холостяк 2019/Никита Добрынин (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Шоу Холостяк-9 оставили две девушки

Холостяк 2019 в прошлом эфире покинули Виктория и яркая блондинка Юля. Именно Юлю называли одной из главных фавориток проекта. В интервью "Фактам" Юля рассказала, что чувствовала к Никите.

Она рассказала, что главный Холостяк страны произвел на нее приятное первое впечатление. Никита ей понравился. По словам Юли, он интересный и позитивный мужчина.

На Первой вечеринке у Юли был смелый наряд. Участница проекта рассказала, что знала какое платье ей нужно и именно такой наряд ей пошили - с глубоким декольте и высоким разрезом.

Бывшая участница шоу отметила, что такой наряд подойдет только смелой девушке, потому что он очень подчеркивает фигуру. По ее словам, даже если кто-то подумал, что платье слишком откровенное, для нее оно просто красивое и сексуальное.

Юля отметила, что сумела на все 100% правильно его подать и обыграть. Поэтому она осталась довольна своим выходом в нем.

Холостяк 2019: Самая яркая участница проекта рассказала о Никите

Холостяк 2019/ Выбывшие девушки Виктория и Юля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Стоит отметить, что Холостяк часто приглашал Юлю на индивидуальные свидания, но он так и не смог достучаться до нее. По его словам, девушка была слишком сдержанной и не смогла открыть свои чувства.

По мнению Юли, она отвечала Никите взаимностью до какого-то времени. Она подчеркнула, что приняла участие в проекте, чтобы встретить мужчину для серьезных отношений. Девушка рассказала, что все же были кое-какие моменты, которые ей не нравились в Холостяке.

Именно поэтому каждое следующее свидание ее немного отдаляло от него и скорей всего так и получилось, что она не ответила взаимностью, а Никита сразу это почувствовал.

Юля также рассказала, что когда она общалась с Холостяком на последней Церемонии роз, то сразу все поняла. По ее словам, им было тяжело в общении. Кроме того, у молодых людей были претензии друг к другу и недопонимание.

Она также отметила, что даже если бы она изменила свое поведение и пошла на контакт с Никитой, они бы все равно не были бы вместе после проекта.

"Мы бы с Никитой рано или поздно разошлись бы. Просто я не его человек, а он не мой человек. Поэтому мне не было смысла что-то менять или подстраиваться под желания другого человека", - почеркнула Юля.

Напомним, что на шоу Холостяк-9 между Олей и Наташей произошел серьезный конфликт.

Ранее сообщалось о том, что Никита Добрынин отреагировал на критику бывшей участницы проекта Дины.

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