Детское "Евровидение-2026": кто представит Украину и когда состоится финал

Кто представит Украину на Детском "Евровидении-2026"

Как рассказывает Суспільне, Украину, на международном конкурсе представит 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Девочка одержала победу в финале Национального отбора, состоявшемся 26 сентября.

За право представлять страну соревновались шесть юных исполнителей. Победителя определяли совместным голосованием жюри и зрителей, которые могли поддержать своих фаворитов через приложение "Дія". Всего в голосовании приняло участие 77 686 украинцев.

На Нацотборе Эрика исполнила композицию "НЕ колискова", написанная певицей и музыкальной продюсеркой отбора Светланой Тарабаровой.

Для международного конкурса песня получила англоязычное название "NOT A LULLABY". Она сочетает элементы мюзикла и кейпопа, а ее главная идея - вера в собственные силы и смелость воплощать мечты.

По результатам жеребьевки украинский представитель выступит под номером 11.

Как Эрика Колесниченко готовится к конкурсу

16 октября украинская делегация вместе с Эрикой отправилась из Киева на Мальту. Уже 19 октября певицу ждет первая репетиция на сцене международного конкурса.

Организаторы также раскрыли первые подробности постановки украинского номера.

Для Эрики подготовили яркий розовый костюм, созданный стилистом Александром Грековым. Образ дополнили объемными рукавами и воланами на штанинах, чтобы подчеркнуть динамику выступа.

Над сценической постановкой работают режиссеры Леся Подолянко и Илья Оседлый. По их словам, на разработку концепции номера команда имела всего два дня из-за сокращенных сроков подготовки после Нацотбора.

Особую роль в выступлении будут играть хореография и пластика артистов, которые станут частью сценической истории.

Эскиз сценического костюма Эрики Колесниченко (фото: Суспільне)

Когда и где состоится финал Детского "Евровидения-2026"

Международный финал конкурса состоится в субботу, 24 октября, на Мальте. Местом проведения станет выставочный центр Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) в поселке Та-Кали.

В этом году в конкурсе примут участие представители 16 стран от 9 до 14 лет. Организаторы также сменили время начала финала. Если раньше Детское "Евровидение" традиционно проводилось днем, то в этом году шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

Такое решение принял Европейский языковой союз, чтобы трансляция приходилась на вечерний прайм-тайм в большинстве европейских стран и могла привлечь больше молодых зрителей.

В Украине финал можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Культура", его официальном сайте , а также на сайте Детского "Евровидения" .

Как проголосовать за Украину

Зрители смогут поддержать Эрику Колесниченко во время онлайн-голосования на официальном сайте конкурса .

Голосование будет проходить в два этапа.

Первый начнется 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59, то есть завершится за минуту до начала финала.

Второй этап откроется после выступлений всех участников и продлится около 15 минут.

Голосование бесплатно. В отличие от взрослого "Євробачення" правила детского конкурса позволяют поддерживать представителя собственной страны.

Какой результат Украина показала в прошлом году

В 2025 году Украину на Детском "Евровидении" представляла София Нерсесян с композицией "Мотанка".

София Нерсесян во время выступления на Детском "Евровидении-2025" (фото: Общественное)

По результатам конкурса она заняла второе место, уступив представительнице Франции Лу Делез, победившую с песней "Ce monde". Эта победа стала для Франции четвертой в истории Детского "Євробачення".

В этом году Эрика Колесниченко попытается принести Украине первую победу на конкурсе с 2012 года.