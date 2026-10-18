Дитяче "Євробачення-2026": хто представить Україну та коли відбудеться фінал

Хто представить Україну на Дитячому "Євробаченні-2026"

Як розповідає Суспільне, Україну на міжнародному конкурсі представить 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Дівчинка здобула перемогу у фіналі Національного відбору, який відбувся 26 вересня.

За право представляти країну змагалися шестеро юних виконавців. Переможця визначали спільним голосуванням журі та глядачів, які могли підтримати своїх фаворитів через застосунок "Дія". Загалом у голосуванні взяли участь 77 686 українців.

На Нацвідборі Еріка виконала композицію "НЕ колискова", яку написала співачка та музична продюсерка відбору Світлана Тарабарова.

Для міжнародного конкурсу пісня отримала англомовну назву "NOT A LULLABY". Вона поєднує елементи мюзиклу та кейпопу, а її головна ідея - віра у власні сили та сміливість втілювати мрії.

За результатами жеребкування українська представниця виступить під номером 11.

Як Еріка Колесніченко готується до конкурсу

16 жовтня українська делегація разом з Ерікою вирушила з Києва на Мальту. Уже 19 жовтня на співачку чекає перша репетиція на сцені міжнародного конкурсу.

Організатори також розкрили перші подробиці постановки українського номера.

Для Еріки підготували яскравий рожевий костюм, який створив стиліст Олександр Греков. Образ доповнили об'ємними рукавами та воланами на штанинах, щоб підкреслити динаміку виступу.

Над сценічною постановкою працюють режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий. За їхніми словами, на розробку концепції номера команда мала лише два дні через скорочені терміни підготовки після Нацвідбору.

Особливу роль у виступі відіграватимуть хореографія та пластика артистів, які стануть частиною сценічної історії.

Ескіз сценічного костюма Еріки Колесніченко (фото: Суспільне)

Коли та де відбудеться фінал Дитячого "Євробачення-2026"

Міжнародний фінал конкурсу відбудеться у суботу, 24 жовтня, на Мальті. Місцем проведення стане виставковий центр Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) у селищі Та-Калі.

Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь представники 16 країн віком від 9 до 14 років. Організатори також змінили час початку фіналу. Якщо раніше Дитяче "Євробачення" традиційно проводили вдень, то цього року шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Таке рішення ухвалила Європейська мовна спілка, щоб трансляція припадала на вечірній прайм-тайм у більшості європейських країн і могла залучити більше молодих глядачів.

В Україні фінал можна буде переглянути на телеканалі "Суспільне Культура", його офіційному сайті , а також на сайті Дитячого "Євробачення" .

Як проголосувати за Україну

Глядачі зможуть підтримати Еріку Колесніченко під час онлайн-голосування на офіційному сайті конкурсу .

Голосування відбуватиметься у два етапи.

Перший розпочнеться 24 жовтня о 00:59 за київським часом і триватиме до 21:59, тобто завершиться за хвилину до початку фіналу.

Другий етап відкриється після виступів усіх учасників і триватиме приблизно 15 хвилин.

Голосування безкоштовне. На відміну від дорослого "Євробачення", правила дитячого конкурсу дозволяють підтримувати представника власної країни.

Який результат Україна показала торік

У 2025 році Україну на Дитячому "Євробаченні" представляла Софія Нерсесян із композицією "Мотанка".

Софія Нерсесян під час виступу на Дитячому "Євробаченні-2025" (фото: Суспільне)

За результатами конкурсу вона посіла друге місце, поступившись представниці Франції Лу Дельоз, яка перемогла з піснею "Ce monde". Ця перемога стала для Франції четвертою в історії Дитячого "Євробачення".

Цьогоріч Еріка Колесніченко спробує принести Україні першу перемогу на конкурсі з 2012 року.