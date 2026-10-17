Хоррор-игры с увлекательным сюжетом и сложными загадками: Silver Pines, REANIMAL и Happy Game

Silver Pines

Silver Pines - детективный хоррор, вышедший 8 октября 2026 года. Частный детектив Ред Уокер прибывает в полузаброшенный американский городок, чтобы разыскать пропавшего музыканта Эдди Велвета. Однако расследование быстро превращается в кошмар, ведь за тихими улицами скрываются опасные существа и мрачные тайны.

Загадочный городок Silver Pines (скриншот из игры)

В Silver Pines придется исследовать заброшенные здания, решать головоломки, искать припасы и сражаться с врагами. Игра сочетает survival horror с метроидванией, а рисованная 2,5D-графика и приглушенные цвета создают мистическую атмосферу.

Меня больше всего задело сочетание визуального стиля и загадочности. На первый взгляд городок кажется обычным, даже немного уютным, однако за его пустыми улицами скрывается что-то опасное. Такие локации хочется исследовать до мельчайших деталей, чтобы раскрыть все тайны города.

Примерное время прохождения: 12-14 часов.

REANIMAL

REANIMAL - хоррор 2026 года от Tarsier Studios, разработчиков первых двух частей Little Nightmares. Игра рассказывает о брате и сестре, которые возвращаются на остров, чтобы спасти пропавших друзей. Их ждут разрушенные здания, темные туннели и обезображенные создания.

Один из моментов игры REANIMAL (скриншот)

В REANIMAL следует исследовать локации, преодолевать препятствия, решать головоломки и прятаться от преследователей. Проходить историю можно самостоятельно или вдвоем в локальном или сетевом кооперативе. Особую атмосферу создает контраст между маленькими героями и огромными чудовищами.

Мне особенно нравится возможность проходить этот горор вместе с другом. Ведь в таком опасном мире приходится не только спасаться самому, но и помогать другому. Интересно, как совместное прохождение изменяет восприятие страха.

Примерное время прохождения: 4-5 часов.

Happy Game

Несмотря на жизнерадостное название, Happy Game - психоделический хоррор 2021 года о маленьком мальчике, который попадает в три жуткие сны. Чтобы проснуться, ему придется встретить странные создания и решить ряд необычных головоломок.

Один из кошмаров в Happy Game (скриншот из игры)

Happy Game создала чешская студия Amanita Design, известная благодаря Machinarium и Botanicula. Розовые кролики, улыбающиеся лица и яркие декорации постепенно приобретают уродливые формы. Тревожную атмосферу дополняет необычное звуковое сопровождение музыкального дуэта DVA.

Именно визуальный стиль привлек мое внимание больше всего. Обычно яркие цвета и улыбки ассоциируются с чем-нибудь веселым, но здесь все наоборот. Наиболее жуткими кажутся персонажи, которые продолжают улыбаться даже после ужасающих преобразований. По моему мнению, такой контраст может пугать не менее внезапного появления монстров.

Примерное время прохождения: 2 часа.

Still Wakes the Deep

События Still Wakes the Deep, вышедший в 2024 году, разворачиваются на нефтедобывающей платформе Beira D вблизи Шотландии. Работник Кэмерон Маклири по кличке Каз оказывается в эпицентре катастрофы. Платформа рушится, связь исчезает, а члены экипажа сталкиваются с непонятной сверхъестественной угрозой.

Жуткие события на нефтяной платформе в Still Wakes the Deep (скриншот из игры)

У Still Wakes the Deep нет оружия для борьбы с врагами. Придется прятаться, убегать, пробираться по затопленным помещениям и преодолевать поврежденные конструкции. Шторм, грохот металла и существа с обезображенными человеческими телами создают атмосферу тупика.

Меня пугает даже не вид чудовищ, а самое место событий. Представьте: вокруг только холодное море, конструкции разрушаются, а сбежать практически некуда. Даже без сверхъестественных угроз оказаться в такой ситуации было бы настоящим кошмаром.

Примерное время прохождения: 4-6 часов.

Total Chaos

Total Chaos - хоррор на выживание 2025 года, события которого разворачиваются на заброшенном острове Форт-Оазис. Когда-то здесь было промышленное поселение, однако теперь остались только разрушенные постройки и темные туннели. Загадочный голос по рации направляет его в глубь острова, где реальность постепенно превращается в кошмар.

Один из противников Total Chaos (скриншот из игры)

В Total Chaos нужно собирать ресурсы, производить оружие и бороться с безобразными существами. Ограниченные запасы заставляют обдумывать каждую схватку. Интересно, что проект поначалу существовал как модификация Doom II, а впоследствии превратился в самостоятельную игру.

Меня больше всего заинтересовала необходимость постоянно оценивать риски. Здесь недостаточно просто спрятаться от чудовища - приходится решать, хватит ли сил и запасов на следующий бой. А безобразный вид противников лишь усиливает нежелание встречаться с ними в темных коридорах.

Примерное время прохождения: 10-12 часов.