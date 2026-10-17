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Тренды 17 октября 2026, 09:25

Как носить свитера с брюками, чтобы не портить силуэт: простое правило стилиста Шевченко

Есть способ сделать даже базовое сочетание свитера и брюк значительно более удачным
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушка демонстрирует, какой свитер подходит к штанам (фото: Styler)
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Стилист Елена Шевченко объяснила, какие модели трикотажа лучше всего сочетать с прямыми джинсами, клеш, широкими брюками и палаццо.

Styler со ссылкой на ее пост в Instagram рассказывает подробнее, как правильно комбинировать вещи, чтобы подчеркнуть силуэт и создать гармоничный повседневный образ.

Как сочетать свитеры и брюки - главное правило

По словам стилиста, объемные штаны нуждаются в более компактном верхе. Если вы выбираете палаццо или джинсы barrel-leg, следует обратить внимание на укороченные свитера, приталенные модели или варианты, которые можно частично заправить за пояс.

Такой прием помогает подчеркнуть талию и сделать силуэт более выразительным. Если свитер длинный и свободный, можно заправить его спереди, оставив остальную ткань свободной. Это позволит сохранить непринужденность образа, но не перегрузить его лишним объемом.

Иначе работают узкие и прямые по бедрам штаны. Они хорошо сочетаются с объемными свитерами, грубой вязкой и моделями оверсайза. В таком случае свободный верх создает требуемый баланс.

"То есть объем - или снизу, или сверху. Твой уютный свитер просто ждет свои штаны", - отмечает Елена Шевченко.

Какие свитеры носить с прямыми брюками и джинсами

Прямые джинсы и брюки - универсальная основа гардероба, с которой можно создавать как сдержанные, так и более расслабленные образы. К ним подходят разные фасоны трикотажа, поэтому выбор зависит от желаемого эффекта.

В частности, стилист советует обратить внимание на следующие модели:

  • свитер на запах - помогает акцентировать внимание на талии и придает образу женственности
  • свободный кардиган - подойдет для многослойных комплектов и повседневных выходов
  • свитер на молнии - практичный вариант для современных образов в стиле casual
  • кардиган на запах - сочетает комфорт и выразительный силуэт
  • приталенный кардиган - хорошо работает с прямыми брюками, особенно если хочется подчеркнуть фигуру
  • свободный свитер с высоким горлом - создает уютный образ, особенно в сочетании с джинсами прямого кроя.

Чтобы комплект выглядел цельно, обращайте внимание на посадку брюк и длину свитера. Если верх объемный, можно подчеркнуть талию ремнем или частично заправить переднюю часть изделия.

С чем носить прямые джинсы (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какие свитеры носить с джинсами клеш

Джинсы клеш расширяются к низу, поэтому удачно сочетаются как с приталенным трикотажем, так и со свободными моделями. Важно учитывать длину свитера и то, насколько объемен его крой.

Для таких джинсов стилист рекомендует:

  • свитер на запах
  • кардиган на запах
  • свободный кардиган
  • приталенный кардиган
  • свободный свитер с высоким горлом.

Если хотите сделать силуэт выразительнее, выбирайте приталенный кардиган или свитер на запах. Они помогут подчеркнуть талию и уравновесить расширенную нижнюю часть джинсов.

В то же время свободный кардиган или свитер с высоким горлом подойдут для более расслабленного образа. В таком случае следует следить, чтобы верх не был слишком длинным и не скрывал пропорции силуэта.

Какие свитеры носить с джинсами клеш (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какие свитеры подходят к штанам палаццо

Широкие штаны палаццо уже создают заметный объем, поэтому верх к ним следует выбирать особенно внимательно. Это не значит, что нужно носить только обтягивающие вещи: важнее правильно подобрать длину и посадку свитера.

Елена Шевченко советует сочетать палаццо со следующими моделями:

  • тонкий лонгслив
  • укороченный приталенный свитер
  • свободный свитер до тазовых косточек
  • свободный кардиган до середины бедра
  • свободный свитер до талии
  • свитер на запах.

Тонкий лонгслив станет хорошим основанием для минималистического образа. Укороченный приталенный свитер поможет подчеркнуть талию, а модель на запах придаст силуэт выразительности.

Если вы предпочитаете свободный трикотаж, обращайте внимание на длину. Свитер до талии или тазовых косточек может сочетаться с широкими брюками без чрезмерного отягощения силуэта. Более длинный кардиган до середины бедра подойдет для многослойных комплектов.

Какие свитеры подходят к штанам палаццо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Что носить с широкими джинсами

Широкие джинсы хорошо сочетаются с тонким трикотажем, не создающим лишнего объема в верхней части образа. В то же время можно выбирать и более свободные свитеры, если правильно подобрать их длину.

По рекомендациям стилиста, к широким джинсам будут подходить:

  • тонкий гольф
  • тонкий лонгслив
  • приталенный кардиган
  • свитер на молнии
  • свободный свитер до талии
  • укороченный свитер на молнии.

Тонкий гольф или лонгслив создаст лаконичный образ, который можно дополнить жакетом или верхней одеждой. Приталенный кардиган поможет сделать акцент на фигуре, а свитер на молнии прибавит комплекту спортивных ноток.

Если вам нравятся объемные вещи, выбирайте свободный свитер до талии или укороченную модель на молнии. Такие варианты позволяют сохранить комфорт и одновременно не скрывать пропорции силуэта.

Что носить с широкими джинсами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Как создать гармоничный образ со свитером

При выборе трикотажа следует учитывать не только актуальные фасоны, но и то, как они сочетаются с конкретными брюками. Широкий низ хорошо работает с компактным верхом, в то время как прямые и узкие модели дают больше свободы для объемных свитеров.

Также обращайте внимание на длину изделия, толщину вязки и посадку брюк. Не обязательно полностью заправлять свитер или всегда выбирать приталенные модели: иногда достаточно открыть линию талии или найти правильную длину.

Главное правило от стилиста Елены Шевченко простое: не перегружайте объемом одновременно верх и низ. Именно баланс помогает сделать даже обычное сочетание свитера и джинсов продуманным и стильным.

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