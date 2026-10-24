Не только белые: стилист Марковская объяснила, какие кроссовки следует выбрать на годы (видео)

Кроссовки с ретросилуэтом в стиле 70-х и 90-х

Первая модель - кроссовки с винтажным дизайном, которые вдохновлены модой 1970-х и 1990-х годов. Это могут быть пары с эстетикой ретроспорта, подобные моделям, появляющимся в коллекциях Dries Van Noten, или классические олдскульные силуэты.

Такую обувь легко вписать в повседневный гардероб. Оно дополняет как строгие штаны, так и расслабленные джинсы, помогая сбалансировать образ и сделать его менее формальным.

Ретрокросовки подойдут тем, кто хочет выглядеть стильно без сложных стилистических комбинаций. Благодаря лаконичному дизайну их можно сочетать с базовыми футболками, рубашками, жакетами и повседневными платьями.

Замшевые кроссовки в оттенках от экрю до ванильного

Еще один вариант, на который советует обратить внимание Яна Марковская, - замшевые кроссовки в мягких светлых оттенках. Среди них - экрю, ванильный, кремовый и бежевый.

По словам стилиста, такая обувь ассоциируется с эстетикой тихой роскоши. Нейтральная палитра делает ее универсальной, а замшевая фактура придает образу глубины и визуально благородный вид.

Светлые замшевые кроссовки можно сочетать с молочными брюками, синими джинсами, костюмами и одеждой с принтами. Они также хорошо дополняют многослойные образы, в которых сочетаются разные материалы и оттенки.

При выборе следует обратить внимание на уход: светлая замша требует регулярной очистки и защиты от влаги.

Технологические кроссовки

Третья категория - технологические кроссовки со спортивным дизайном. В качестве примеров Марковская назвала New Balance 204L и Adidas Adistar.

Такие модели сочетают функциональность, комфорт и выразительный силуэт. Они уместны для насыщенных дней, когда приходится много ходить, а также помогают придать современному настроению обычные комплекты.

Технологические кроссовки можно носить с широкими джинсами, прямыми брюками, спортивными комплектами и даже более строгими вещами, создавая контраст между классикой и элементами спортивного стиля.

Стилист считает, что такая обувь уже стала частью современной классики: она соответствует потребности в комфорте и остается заметным элементом образа.

Как выбрать черные кроссовки, чтобы они имели дорогой вид

Отдельно Яна Марковская обратила внимание на черные кроссовки. Несмотря на универсальность цвета, именно с такими моделями, по ее словам, легко ошибиться.

Чтобы обувь не напоминала массивные школьные кроссовки для сменной обуви, стилист советует отказаться от излишне громоздких силуэтов. Вместо этого стоит присмотреться к моделям с тонкой подошвой и матовой фактурой.

Для такой обуви подойдут замша или матовая кожа. Эти материалы помогают сделать дизайн более сдержанным, а силуэт - визуально легче.

Черный цвет сам по себе достаточно выразителен, поэтому лаконичная форма и минимум лишних деталей могут сделать пару более универсальной. Такие кроссовки проще сочетать с джинсами, костюмными брюками и повседневной одеждой.

На что обратить внимание при выборе

Чтобы кроссовки не стали покупкой на один сезон, следует оценить несколько моментов: