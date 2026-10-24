Meow Familiar World, Farewell North и Endling: игры, где можно сыграть за животное

Meow Familiar World

Meow Familiar World - приключенческая игра 2026 года, в которой главным героем становится магический кот, помогающий ведьме. Сначала он выполняет поручения и знакомится с жителями волшебного мира, но затем оказывается в центре загадочных событий.

Магический кот в Meow Familiar World (скриншот по игре)

Особенность игры: возможность перевоплощаться в других животных. Кот может становиться птицей, чтобы преодолевать препятствия, превращаться в рыбу для подводных исследований и даже увеличиваться в размерах. Кроме того, игроку придется использовать магию, развязывать головоломки и бороться с опасными созданиями.

Больше всего меня поражает возможность перевоплощения. Обычно в подобных играх приходится приспосабливаться к возможностям одного животного, а здесь можно изменять форму в зависимости от ситуации. К тому же сказочный мир с магическими существами и скрытыми тайнами напоминает ожившую фантастическую историю.

Примерное время прохождения: 3 часа.

Farewell North

Farewell North - атмосферная игра 2024 года, в которой главным героем становится бордер-коли. Вместе со своей хозяйкой собака путешествует по живописным островам Шотландии, где постепенно помогает ей восстанавливать воспоминания и переживать потерю.

Собака исследует загадочную локацию в Farewell North (скриншот по игре)

Игроку придется бегать по зеленым холмам, исследовать побережье, развязывать головоломки и взаимодействовать с дикими животными. Особенность игры - постепенное возвращение цветов в окружающий мир. Там, где раньше были серые виды, появляются яркие травы, цветы и другие детали природы.

Очень мне импонирует, что вместо обычного исследования красивых локаций игрок буквально возвращает им жизнь. А за спокойным приключением собаки постепенно открывается трогательная история об воспоминаниях, потере и прощании.

Примерное время прохождения: 4 часа.

Spirit and Mouse

The Spirit and the Mouse - сказочная приключенческая игра 2022 года, главной героиней которой становится маленькая мышка Лила. В одну дождливую ночь она встречает духа-хранителя Лумиона и получает необычные электрические способности. Теперь ей придется помогать жителям французского городка Сент-эт-Клер.

Приключения мышки Лили в The Spirit and the Mouse (скриншот по игре)

Игрок исследует узкие улочки, бегает по крышам, развязывает головоломки и знакомится с забавными электрическими духами - Киблинами. Благодаря своим способностям, Лила может взаимодействовать с электрическими устройствами, открывать новые пути и помогать местным жителям.

Особое очарование игре добавляет возможность увидеть обычный городок из перспективы маленькой мышки. Огромные для нее дома, балконы и уличные фонари превращаются в целый мир, полный приключений. Мне понравился контраст между крошечной героиней и большими добрыми делами, которые она делает.

Примерное время прохождения: 4 часа.

Endling: Extinction is Forever

Endling: Extinction is Forever - игра 2022 года, рассказывающая историю последней лисы на Земле. Ей приходится выживать вместе со своими детенышами в мире, постепенно уничтожающем человеческую деятельность.

Лиса со своими детенышами из Endling: Extinction is Forever (скриншот из игры)

Игроку придется искать пищу, избегать опасных ловушек, исследовать территории и обучать лисенков навыкам выживания. С каждым днем мир меняется, а поиски пищи становятся все сложнее. По пути встречаются уничтоженные леса, промышленные объекты и другие последствия вмешательства человека в природу.

Больше всего меня умиляет то, что историю показывают глазами животного, которое просто хочет спасти своих детей. Здесь не нужно бороться с могущественным вором или спасать целое королевство. Зато даже обычный поиск пищи превращается в испытание, от которого зависит жизнь всей семьи.

Примерное время прохождения: 3-4 часа.

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game - комедийная игра 2019 года, в которой главным героем становится наглый белый гусь. Он озорничает в уютном английском селе, жители которого даже не подозревают, сколько неприятностей может создать одна птица.

Затеи наглого гуся в Untitled Goose Game (скриншот по игре)

Игроку придется воровать вещи, пугать прохожих, портить людям планы и выполнять различные задачи. Например, можно утащить тапочки, устроить беспорядок в саду или заставить местных жителей гоняться за гусей. А еще здесь есть отдельная кнопка, которая позволяет громко хохотать.

Меня очень смешит сама идея игры. Обычно мы привыкли спасать мир или бороться с ворами, а здесь главная задача - испортить кому-то день. Еще мне довольно ярким кажется контраст между спокойной деревенской жизнью и гусьем, который превращает его в сплошной хаос. Кстати, в игру можно играть вдвоем, так что устраивать беспорядок можно вместе с другом.

Примерное время прохождения: 3 часа.