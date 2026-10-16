Какие необычные грибы растут в Украине: от черной лисички до "пальцев мертвеца" (фото)

5 место - аурикулярия ухообразная

Самый милый гриб в нашем списке действительно напоминает человеческое ухо.

Auricularia, как рассказывает блоггер Ярослав Фищенко на видео, опубликованное на странице "Характерник Шоу" в Facebook имеет коричневое, желеобразное плодовое тело с волнистыми краями. Чаще этот гриб растет на отмершей древесине бузины, хотя иногда случается и на других лиственных деревьях.

Гриб, похожий на человеческое ухо (скриншот)

Как отмечает грибной справочник First Nature, аурикулярия съедобна после приготовления. Ее особенно ценят в кухнях стран Восточной Азии, где родственные виды используются в супах и других блюдах для характерной упругой текстуры.

Несмотря на необычный вид, этот гриб совсем не похож на обычные белые грибы или лисички. Однако собирать его для еды можно только при точном определении вида.

4 место - черная лисичка

Темный цвет делает этот гриб почти незаметным среди опавших листьев.

Черная лисичка, или Craterellus cornucopioides, имеет форму глубокой воронки, сужающейся книзу. Ее окрас варьируется от серо-коричневого до почти черного, поэтому неопытные грибники могут просто не заметить ее в лесу.

Однако этот гриб ценят в кулинарии. По данным научного обзора, опубликованного в журнале Nutrients, черная лисичка относится к съедобным видам. Ее используют в соусах, сушат и добавляют в разнообразные блюда.

Интересно, что на английском ее называют Trumpet of Death - "труба смерти". Такое название связано с жутким видом, а не с тем, что гриб является смертельно ядовитым.

3 место - решеточник красный

Издалека он напоминает красную клетку или существо с другой планеты.

Решеточник красный (Clathrus ruber) вначале развивается в белом оболочковом образовании, похожем на яйцо. Когда оно раскрывается, наружу выходит алое плодовое тело в форме полой решетки.

Решеточник красный (скриншот)

Внутри зрелого гриба содержится темная слизистая масса с резким запахом, напоминающая гнилое мясо. Она привлекает мух и других насекомых, помогающих распространять споры.

Специалисты отмечают, что съедобность этого вида не подтверждена должным образом: даже в отношении молодых плодовых тел, еще находящихся в оболочке, существуют оговорки. Поэтому называть решеточник безопасным для потребления не следует.

2 место - пальцы дьявола

Сначала это неприметное белое образование, а затем красное чудовище с несколькими щупальцами.

Гриб с научным названием Clathrus archeri действительно оправдывает свое жуткое название. На ранней стадии он напоминает беловатое яйцо, из которого впоследствии произрастают несколько алых отростков. Они расходятся в разные стороны и напоминают пальцы или щупальца.

Поверхность зрелого гриба покрыта темной слизистой массой с резким запахом гнили. Именно запах привлекает насекомых, разносящих споры.

Несмотря на то, что гриб не относится к хорошо известным смертельно ядовитым видам, его не рекомендуют употреблять в пищу: токсичность должным образом не подтверждена, а безопасность не установлена.

1 место - пальцы мертвеца

Этот гриб выглядит так, будто из мертвой древесины вырываются почерневшие человеческие пальцы.

Пальцы мертвеца (Xylaria polymorpha) растут на пнях, у основания отмерших деревьев и на гнилой древесине. Молодые плодовые тела могут быть светлыми, серыми или беловатыми, но с возрастом темнеют и становятся почти черными.

Гриб "пальцы мертвеца" (скриншот)

Их неровная, морщинистая поверхность действительно напоминает обугленные пальцы. Поэтому гриб получил свое жуткое народное название.

По данным Департамента охраны природы штата Миссури и британской организации Woodland Trust, этот вид не рекомендуют употреблять в пищу. Его плодовое тело жесткое, деревянистое и непригодное для обычного приготовления.

В природе он выполняет важную функцию: помогает разлагать мертвую древесину и возвращать питательные вещества в экосистему. Так что даже самый жуткий на вид гриб может быть полезным обитателем леса.

Можно ли касаться необычных грибов в лесу

Необычный вид гриба сам по себе не свидетельствует о его ядовитости. В то же время и отсутствие очевидных признаков опасности не гарантирует, что его можно есть.

Специалисты Poison Control отмечают: дикорастущие грибы нельзя употреблять, если их вид не определил компетентный специалист. Некоторые съедобные виды имеют опасных двойников, а ошибка может привести к серьезному отравлению.

Поэтому лучше любоваться удивительными грибами в природной среде, фотографировать их и не собирать для еды без надежного определения вида.