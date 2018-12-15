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"Кінна швидка": через бездоріжжя до вмираючої бабусі медики їхали на возі

STYLERКурйози    15.12.2018 - 12:22
"Кінна швидка": через бездоріжжя до вмираючої бабусі медики їхали на возі
Колаж РБК-Україна

Старенька померла в реанімації на наступний день

На Волині через бездоріжжя "швидка" не доїхала до хворої. Медикам довелося залишити карету швидкої і добиратися до будинку на підводі. На неї ж поклали 81-річну бабусю у критичному стані.

Незважаючи на зусилля медиків, якомога швидше доставити її в місцеву лікарню, жінку врятувати не вдалося – вона померла на наступний день в реанімації. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Єдиною можливістю врятувати стареньку, яка задихалася з-за важкого набряку легенів – було якнайшвидше доставити її в лікарню. Щоб доправити жінку до "кінної швидкої", її спочатку в ковдрі несли до воза, а потім на конях везли до "карети".

Фельдшери скаржаться, що на Волині близько 500 сіл з непроїзними дорогами. Кожен день "карети" застрягають на півдорозі до хворих. Швидкі їдуть до пацієнтів через поля і городи, МНС допомагає діставати застряглі машини.

&quot;Кінна швидка&quot;: через бездоріжжя до вмираючої бабусі медики їхали на возі

Скріншот відео (tsn.ua/video)

"Нас підводами возили і по кілометру і за півтора кілометра – і ми так само хворого вивозили підводами до нашого автомобіля", - говорить Віталій Тарасюк, в. о. завідувача Іваничівського відділення швидкої допомоги.

Щорічно справжнім випробуванням для працівників екстреної медичної допомоги стає зима. В облавтодорі кажуть, що ремонтувати дороги повинні територіальні громади, яким рік тому їх передали на баланс. А раніше облавтодор не ремонтував, тому що не було фінансів.

У свою чергу в територіальних громадах кажуть, що непроїздних доріг так багато, що їх фізично не встигають ремонтувати.

"Ми, як з'явилися гроші, зробили головну дорогу в селі, тому що раніше швидка сюди взагалі не могла доїхати", - каже староста села Топилище Олександр Нападу.

Поки сільські околиці чекають ремонту, медики укомплектовують свої карети лопатами і канатами, а на всяк випадок тримають під рукою контакти власників кінних підвід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про реформу диспетчерських служб - тепер швидка зможе приїжджати швидше до пацієнтів.

Також читайте про те, в якому регіоні швидка приїжджає швидше всього.

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