"Конная скорая": из-за бездорожья к умирающей бабушке медики ехали на телеге

Коллаж РБК-Украина

Старушка умерла в реанимации на следующий день

На Волыни из-за бездорожья "скорая" не доехала до больной. Медикам пришлось оставить карету скорой и добираться к дому на подводе. На нее же положили 81-летнюю бабушку в критическом состоянии.

Несмотря на усилия медиков, как можно быстрее доставить ее в местную больницу, женщину спасти не удалось – она умерла на следующий день в реанимации. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Единственной возможностью спасти старушку, которая задыхалась из-за тяжелого отека легких – было как можно быстрее доставить ее в больницу. Чтобы погрузить женщину в "конную скорую", ее сначала в одеяле несли до телеги, а потом на лошадях везли к "карете".

Фельдшеры жалуются, что на Волыни около 500 сел с непроездными дорогами. Каждый день "кареты" застревают на полпути к больным. Скорые едут к пациентам через поля и огороды, МЧС помогает доставать застрявшие машины.

Скриншот видео (tsn.ua/video)

"Нас подводами возили и по километру и по полтора километра – и мы так же больного вывозили подводами к нашему автомобилю", - говорит Виталий Тарасюк, в.о. заведующего Иваничевского отделения скорой помощи.

Ежегодно настоящим испытанием для сотрудников экстренной медпомощи становится зима. В облавтодоре говорят, что ремонтировать дороги должны территориальные общины, которым год назад их передали на баланс. А раньше облавтодор не ремонтировал, потому что не было финансов.

В свою очередь в территориальных общинах говорят, что непроезных дорог так много, что их физически не успевают ремонтировать.

"Мы, как появились деньги, сделали главную дорогу в селе, потому что раньше скорая сюда вообще не могла доехать", - говорит староста села Топилище Александр Приступа.

Пока сельские окраины ждут ремонта, медики укомплектовывают свои кареты лопатами и канатами, а на всякий случай держат под рукой контакты владельцев конских подвод.

Напомним, ранее мы сообщали о реформе диспетчерских служб - теперь скорая сможет приезжать быстрее к пациентам.

Также читайте о том, в каком регионе скорая приезжает быстрее всего.