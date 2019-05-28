Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі (відео)

У мережі висміяли і розкритикували Тіматі за його армійський одяг
Скандальний репер і фанат Володимира Путіна Тіматі представив свою колекцію одягу в стилі мілітарі спільно з "Армією Росії". Як пишуть росЗМІ, вона отримала назву "Чорна зірка" і буде продаватися в Black Star Wear і воєнторгах.
Моделі, які представляли вбрання від Тіматі, позували на подіумі в дивних бомберах, куртках, сорочках, шортах, кепках, а також панамах, майках і сукнях.
Показ мод від Тіматі (фото: соцмережі)
Цікаво, що таку військову одяг зможуть носити не тільки дорослі - Тіматі і особисто міністр оборони РФ Сергій Шойгу подбали про те, щоб діти також могли придбати собі який-небудь елемент гардеробу в стилі мілітарі.
Відзначимо, що багато російських дизайнерів похвалили Тіматі за його колекцію. А ось прості користувачі мережі рознесли і висміяли артиста.
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Багато хто засудив реп-виконавця за бажання хайпанути на темі війни, в якій загинуло і продовжує гинути як цивільне населення, так і самі військові.
Скріншот коментарів
Показ мод від Тіматі
Раніше ми писали про те, що в російську ракету Союз-2.1 б відразу після запуску потрапила блискавка.