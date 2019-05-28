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Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати (видео)

STYLERКурьезы    28.05.2019 - 20:52
Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати (видео)
Тимати представил армейскую коллекцию одежды (коллаж РБК-Украина)

В сети высмеяли и раскритиковали Тимати за его армейскую одежду

Скандальный рэпер и фанат Владимира Путина Тимати представил свою коллекцию одежды в стиле милитари совместно с "Армией России". Как пишут росСМИ, она получила название "Черная звезда" и будет продаваться в Black Star Wear и военторгах.

Модели, которые представляли наряды от Тимати, позировали на подиуме в странных бомберах, куртках, рубашках, шортах, кепках, а также панамах, майках и платьях.

 

Показ мод от Тимати (фото: соцсети)

Интересно, что такую военную одежду смогут носить не только взрослые - Тимати и лично министр обороны РФ Сергей Шойгу позаботились о том, чтобы дети также могли приобрести себе какой-либо элемент гардероба в милитари стиле.

Отметим, что многие российские дизайнеры похвалили Тимати за его коллекцию. А вот простые пользователи сети разнесли и высмеяли артиста.

  • Позорище.
  • Тимати - это тот, который сказал, что лучше быть больным на голову, чем в армии РФ служить?
  • Тимати маршала и Героя РФ уже вручили?
  • Создайте еще гиперзвуковые ракеты в виде чл*на...

Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати (видео)

Скриншот комментариев

Многие осудили рэп-исполнителя за желание хайпануть на теме войны, в которой погибло и продолжает гибнуть как гражданское население, так и сами военные.

  • Зоопарк дьявола...
  • Срамота.
  • В глазах моделей отчетливо читается боль, стыд и отвращение...
  • Уже не знают, как деньги россиян украсть! Они там все больные что ли?! Сколько можно терпеть?!
  • Клоунада.
  • Давно пора сжечь Москву...
  • Беспредел позорный! Ниже плинтуса опустились.
  • Такое ощущение, что эта форма для военных девушек с пониженной сексуальной ответственностью, которых взращивает наша армия.

Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати (видео)

Скриншот комментариев

Показ мод от Тимати

Ранее мы писали о том, что в российскую ракету Союз-2.1 б сразу после запуска попала молния.

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