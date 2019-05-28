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Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі (відео)


У мережі висміяли і розкритикували Тіматі за його армійський одяг

Скандальний репер і фанат Володимира Путіна Тіматі представив свою колекцію одягу в стилі мілітарі спільно з "Армією Росії". Як пишуть росЗМІ, вона отримала назву "Чорна зірка" і буде продаватися в Black Star Wear і воєнторгах.

Моделі, які представляли вбрання від Тіматі, позували на подіумі в дивних бомберах, куртках, сорочках, шортах, кепках, а також панамах, майках і сукнях.

 

Показ мод від Тіматі (фото: соцмережі)

Цікаво, що таку військову одяг зможуть носити не тільки дорослі - Тіматі і особисто міністр оборони РФ Сергій Шойгу подбали про те, щоб діти також могли придбати собі який-небудь елемент гардеробу в стилі мілітарі.

Відзначимо, що багато російських дизайнерів похвалили Тіматі за його колекцію. А ось прості користувачі мережі рознесли і висміяли артиста.

  • Позорище.
  • Тіматі - це той, який сказав, що краще бути хворим на голову, ніж в армії РФ служити?
  • Тіматі маршала і Героя РФ вже вручили?
  • Створіть ще гіперзвукові ракети у вигляді чл*на...

Скріншот коментарів

Багато хто засудив реп-виконавця за бажання хайпанути на темі війни, в якій загинуло і продовжує гинути як цивільне населення, так і самі військові.

  • Зоопарк диявола...
  • Срамота.
  • В очах моделей виразно читається біль, сором і відраза...
  • Вже не знають, як гроші росіян вкрасти! Вони там всі хворі чи що?! Скільки можна терпіти?!
  • Клоунада.
  • Давно пора спалити Москву...
  • Свавілля ганебне! Нижче плінтуса опустилися.
  • Таке відчуття, що ця форма для військових дівчат зі зниженою сексуальної відповідальністю, яких вирощує наша армія.

Скріншот коментарів

Показ мод від Тіматі

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