Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі (відео)

Скандальний репер і фанат Володимира Путіна Тіматі представив свою колекцію одягу в стилі мілітарі спільно з "Армією Росії". Як пишуть росЗМІ, вона отримала назву "Чорна зірка" і буде продаватися в Black Star Wear і воєнторгах.

Моделі, які представляли вбрання від Тіматі, позували на подіумі в дивних бомберах, куртках, сорочках, шортах, кепках, а також панамах, майках і сукнях.

Показ мод від Тіматі (фото: соцмережі)

Цікаво, що таку військову одяг зможуть носити не тільки дорослі - Тіматі і особисто міністр оборони РФ Сергій Шойгу подбали про те, щоб діти також могли придбати собі який-небудь елемент гардеробу в стилі мілітарі.

Відзначимо, що багато російських дизайнерів похвалили Тіматі за його колекцію. А ось прості користувачі мережі рознесли і висміяли артиста.

Позорище.

Тіматі - це той, який сказав, що краще бути хворим на голову, ніж в армії РФ служити?

Тіматі маршала і Героя РФ вже вручили?

Створіть ще гіперзвукові ракети у вигляді чл*на...

Скріншот коментарів

Багато хто засудив реп-виконавця за бажання хайпанути на темі війни, в якій загинуло і продовжує гинути як цивільне населення, так і самі військові.

Зоопарк диявола...

Срамота.

В очах моделей виразно читається біль, сором і відраза...

Вже не знають, як гроші росіян вкрасти! Вони там всі хворі чи що?! Скільки можна терпіти?!

Клоунада.

Давно пора спалити Москву...

Свавілля ганебне! Нижче плінтуса опустилися.

Таке відчуття, що ця форма для військових дівчат зі зниженою сексуальної відповідальністю, яких вирощує наша армія.

Скріншот коментарів

Показ мод від Тіматі

Раніше ми писали про те, що в російську ракету Союз-2.1 б відразу після запуску потрапила блискавка.