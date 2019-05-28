Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати (видео)

Скандальный рэпер и фанат Владимира Путина Тимати представил свою коллекцию одежды в стиле милитари совместно с "Армией России". Как пишут росСМИ, она получила название "Черная звезда" и будет продаваться в Black Star Wear и военторгах.

Модели, которые представляли наряды от Тимати, позировали на подиуме в странных бомберах, куртках, рубашках, шортах, кепках, а также панамах, майках и платьях.

Показ мод от Тимати (фото: соцсети)

Интересно, что такую военную одежду смогут носить не только взрослые - Тимати и лично министр обороны РФ Сергей Шойгу позаботились о том, чтобы дети также могли приобрести себе какой-либо элемент гардероба в милитари стиле.

Отметим, что многие российские дизайнеры похвалили Тимати за его коллекцию. А вот простые пользователи сети разнесли и высмеяли артиста.

Позорище.

Тимати - это тот, который сказал, что лучше быть больным на голову, чем в армии РФ служить?

Тимати маршала и Героя РФ уже вручили?

Создайте еще гиперзвуковые ракеты в виде чл*на...

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Многие осудили рэп-исполнителя за желание хайпануть на теме войны, в которой погибло и продолжает гибнуть как гражданское население, так и сами военные.

Зоопарк дьявола...

Срамота.

В глазах моделей отчетливо читается боль, стыд и отвращение...

Уже не знают, как деньги россиян украсть! Они там все больные что ли?! Сколько можно терпеть?!

Клоунада.

Давно пора сжечь Москву...

Беспредел позорный! Ниже плинтуса опустились.

Такое ощущение, что эта форма для военных девушек с пониженной сексуальной ответственностью, которых взращивает наша армия.

Скриншот комментариев

Показ мод от Тимати

Ранее мы писали о том, что в российскую ракету Союз-2.1 б сразу после запуска попала молния.