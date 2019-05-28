Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати (видео)

В сети высмеяли и раскритиковали Тимати за его армейскую одежду
Скандальный рэпер и фанат Владимира Путина Тимати представил свою коллекцию одежды в стиле милитари совместно с "Армией России". Как пишут росСМИ, она получила название "Черная звезда" и будет продаваться в Black Star Wear и военторгах.
Модели, которые представляли наряды от Тимати, позировали на подиуме в странных бомберах, куртках, рубашках, шортах, кепках, а также панамах, майках и платьях.
Показ мод от Тимати (фото: соцсети)
Интересно, что такую военную одежду смогут носить не только взрослые - Тимати и лично министр обороны РФ Сергей Шойгу позаботились о том, чтобы дети также могли приобрести себе какой-либо элемент гардероба в милитари стиле.
Отметим, что многие российские дизайнеры похвалили Тимати за его коллекцию. А вот простые пользователи сети разнесли и высмеяли артиста.
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Многие осудили рэп-исполнителя за желание хайпануть на теме войны, в которой погибло и продолжает гибнуть как гражданское население, так и сами военные.
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Показ мод от Тимати
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