Білорус жорстко принизив головного пропагандиста Путіна в прямому ефірі (відео)

Чоловік з Білорусі показав Соловйову в прямому ефірі своє "достоїнство"
Чоловік з Білорусі жорстко зганьбив головного пропагандиста Путіна Володимира Соловйова. Телеведучий вів прямий ефір на каналі YouTube, під час якого зв'язався зі співробітником БілАЗа на ім'я Анатолій.
Соловйов запитав у чоловіка, як у нього справи, який настрій у колективі і що він думає про те, що відбувається в його країні.
Анатолій відповів: "Зараз покажу" і відвів камеру смартфона нижче, продемонструвавши свій статевий орган. На відео нижче ми приховали найінтимніші моменти, щоб надмірно не шокувати. А ось російський журналіст Олег Кашин опублікував у Facebook уривок "без купюр".
Стрім СоловьевLive йшов в прямому ефірі, тому "всією красою" глядачі змогли "насолодитися сповна".
"Зрозуміло. Красунчик! Молодець! Ось бачите як. Молодець, добре показав. Єдине можу сказати: у БілАЗа побільше буде", - прокоментував Соловйов.
Соловйову показали статевий орган в прямому ефірі (відео: YouTube)
"Сльози капають з очей. Оце так кремлівському пропагандону показали правду", - написав у Telegram український офіцер і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).
Коментатори в мережі відверто сміються над пропагандистом.
Раніше ми писали, що маленька дівчинка в Харкові обклала весь супермаркет добірним матом, тому що їй не купили воду.