"Експеримент триває": у Києві з'явився велосипед-провокатор

Фото: колаж РБК-Україна

6 днів велосипед простояв біля станції метро "Либідська" в Києві

Засновник мережі прокату Nextbike і Veliki Олексій Кушка, який не рідко стикається з проблемою крадіжки велосипедів, розповів про проведення в Києві оригінального експерименту. Підприємець залишив транспорт в людному місці біля підземного переходу з метою перевірки, як довго він там "протримається". Виявилося, що великий простояв там шість днів і його ніхто не поцупив.

Про результати експерименту він поінформував на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу, 9 січня.

Фото: facebook.com/oleksii.kushka

Велосипед знаходився біля станції метро "Либідська" на новій парковці біля ТРЦ Ocean Plaza.

"Все!? ФБ-піпл, що робимо?", - підвів він підсумок соцексперименту.

Скрін: facebook.com/oleksii.kushka

Пізніше в мережі і в пресі посипалися обурення - мовляв, таки вкрали велосипед. Однак Кушка згодом розповів, що просто переніс його на іншу локацію - біля станції метро "Почайна".

Відео: facebook.com/oleksii.kushka

При цьому один з користувачів мережі Влад Самойленко написав жартівливий пост про це:

"Я знайшов невикрадача велосипеда. Олексій Кушка не просто в змові зі злодіями, він сам троль-недокрадій! Сам залишає роверяку в публічному місці. 6 днів не крадуть. А потім забирає велосипед і ставить в іншому місці.

Після чергової хвилі хейтерів, які виправдають і дофантазують зайве, Льоша запитав, де б ще увіткнути вельчик. Вибір припав на велопарковку біля м. "Почайна".

Офтоп від спритної провокації Олексія: у цій локацій ведуться переговори про повернення зебри для пішоходів та облаштування зручного проходу через паркан для нормального доступу велосипедистам до велопарковке.

Всім добра, гарного настрою і здоров'я эксперементатору Олексію Кушці!", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/oleksii.kushka

У коментарях до повідомлення Кушки користувачі мережі трохи іронізують над експериментом і його результатами (тоді, коли вважалося, що великий був вкрадений):

"Велосипед +100500 євро?";

"Кричимо максимальний репост, звинувачуємо президента?";

"У людей свята були, вийшли на роботу";

Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka

Деякі висловлюють припущення, що транспорт вкрав хтось з читачів постів шефа мережі велопрокату Кушки:

"Ну може дійсно хтось з читачів ФБ, так би мовити, для чистоти експерименту?";

"Блін, не встиг";

""Добрі люди" не дали довго залізці мерзнути і покриватися іржею";

Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka

"Швидше за все хтось із читачів спер" Набридли пости про те, що він на місці стоїть";

Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka

"В Амстердамі він би 6 днів не простояв";

"Велосипед, який простояв 6 днів на новій велопарковці, зник у невідомому напрямку";

"Просто велосипед засумував і сам поїхав шукати веселого господаря-каталу"...

Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka

Зазначимо, що крадіжка велосипедів з пунктів прокату та їх псування - явище не рідкісне.

Так, ми повідомляли, що раніше біля столичного Річкового порту кілька юнаків і дівчина навмисно пошкодили і втопили велосипед nextbike з громадського велопрокату.

Перед цим в мережах також розповідали про випадок, коли у центрі Києва пограбували пункт громадського велопрокату.