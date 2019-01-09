"Експеримент триває": у Києві з'явився велосипед-провокатор

6 днів велосипед простояв біля станції метро "Либідська" в Києві
Засновник мережі прокату Nextbike і Veliki Олексій Кушка, який не рідко стикається з проблемою крадіжки велосипедів, розповів про проведення в Києві оригінального експерименту. Підприємець залишив транспорт в людному місці біля підземного переходу з метою перевірки, як довго він там "протримається". Виявилося, що великий простояв там шість днів і його ніхто не поцупив.
Про результати експерименту він поінформував на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу, 9 січня.
Фото: facebook.com/oleksii.kushka
Велосипед знаходився біля станції метро "Либідська" на новій парковці біля ТРЦ Ocean Plaza.
"Все!? ФБ-піпл, що робимо?", - підвів він підсумок соцексперименту.
Скрін: facebook.com/oleksii.kushka
Пізніше в мережі і в пресі посипалися обурення - мовляв, таки вкрали велосипед. Однак Кушка згодом розповів, що просто переніс його на іншу локацію - біля станції метро "Почайна".
Відео: facebook.com/oleksii.kushka
При цьому один з користувачів мережі Влад Самойленко написав жартівливий пост про це:
"Я знайшов невикрадача велосипеда. Олексій Кушка не просто в змові зі злодіями, він сам троль-недокрадій! Сам залишає роверяку в публічному місці. 6 днів не крадуть. А потім забирає велосипед і ставить в іншому місці.
Після чергової хвилі хейтерів, які виправдають і дофантазують зайве, Льоша запитав, де б ще увіткнути вельчик. Вибір припав на велопарковку біля м. "Почайна".
Офтоп від спритної провокації Олексія: у цій локацій ведуться переговори про повернення зебри для пішоходів та облаштування зручного проходу через паркан для нормального доступу велосипедистам до велопарковке.
Всім добра, гарного настрою і здоров'я эксперементатору Олексію Кушці!", - йдеться у публікації.
Скрін: facebook.com/oleksii.kushka
У коментарях до повідомлення Кушки користувачі мережі трохи іронізують над експериментом і його результатами (тоді, коли вважалося, що великий був вкрадений):
"Велосипед +100500 євро?";
"Кричимо максимальний репост, звинувачуємо президента?";
"У людей свята були, вийшли на роботу";
Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka
Деякі висловлюють припущення, що транспорт вкрав хтось з читачів постів шефа мережі велопрокату Кушки:
"Ну може дійсно хтось з читачів ФБ, так би мовити, для чистоти експерименту?";
"Блін, не встиг";
""Добрі люди" не дали довго залізці мерзнути і покриватися іржею";
Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka
"Швидше за все хтось із читачів спер" Набридли пости про те, що він на місці стоїть";
Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka
"В Амстердамі він би 6 днів не простояв";
"Велосипед, який простояв 6 днів на новій велопарковці, зник у невідомому напрямку";
"Просто велосипед засумував і сам поїхав шукати веселого господаря-каталу"...
Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.kushka
Зазначимо, що крадіжка велосипедів з пунктів прокату та їх псування - явище не рідкісне.
Так, ми повідомляли, що раніше біля столичного Річкового порту кілька юнаків і дівчина навмисно пошкодили і втопили велосипед nextbike з громадського велопрокату.
Перед цим в мережах також розповідали про випадок, коли у центрі Києва пограбували пункт громадського велопрокату.