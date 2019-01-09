"Эксперимент продолжается": в Киеве появился велосипед-провокатор

Фото: коллаж РБК-Украина

6 дней велосипед простоял около станции метро "Лыбидская" в Киеве

Основатель сети проката Nextbike и Veliki Алексей Кушка, который не редко сталкивается с проблемой кражи велосипедов, рассказал о проведении в Киеве оригинального эксперимента. Предприниматель оставил транспорт в людном месте возле подземного перехода с целью проверки, как долго он там "продержится". Оказалось, что велик простоял там шесть дней и его никто не стащил.

О результатах эксперимента он проинформировал на своей странице в соцсети Facebook в среду, 9 января.

Фото: facebook.com/oleksii.kushka

Велосипед находился возле станции метро "Лыбидская" на новой парковке около ТРЦ Ocean Plaza.

"Все!? ФБ-пипл, что делаем?", - подвел он итог соцэксперимента.

Скрин: facebook.com/oleksii.kushka

Позже в сети и в прессе посыпались возмущения - мол, велосипед таки украли. Однако Кушка вскоре рассказал, что просто перенес его на другую локацию - возле станции метро "Почайна".

Видео: facebook.com/oleksii.kushka

При этом один из пользователей сети Влад Самойленко написал шуточный пост об этом:

"Я нашел неугонщика велосипеда. Алексей Кушка не просто в сговоре с ворами, он сам тролль-недовор! Сам оставляет роверяку в публичном месте. 6 дней не воруют. А потом забирает велосипед и ставит в другом месте.

После очередной волны хейтеров, которые оправдают и дофантазируют лишнее, Леша спросил, где бы еще воткнуть вельчик. Выбор пал на велопарковку возле м. "Почайна".

Офтоп от ловкой провокации Алексея: в этой локаций ведутся переговоры о возвращении зебры для пешеходов и обустройства удобного прохода через забор для нормального доступа велосипедистам к велопарковке.

Всем добра, хорошего настроения и здоровья эксперементатору Алексею Кушке!", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/oleksii.kushka

В комментариях к сообщению Кушки пользователи сети немного иронизируют над экспериментом и его результатами (тогда, когда считалось, что велик был украден):

"Велосипед за +100500 евро?";

"Кричим максимальный репост, виним президента?";

"У людей праздники были, вышли на работу уже";

Скрин комментариев: facebook.com/oleksii.kushka

Некоторые высказывают предположение, что транспорт украл кто-то из читателей постов шефа сети велопроката Кушки:

"Ну может действительно кто-то из читателей ФБ, так сказать, для чистоты эксперимента?";

"Блин, не успел";

""Добрые люди" не дали долго железке мерзнуть и покрываться ржавчиной";

Скрин комментариев: facebook.com/oleksii.kushka

"Скорее всего кто-то из читателей спер" Надоели посты о том, что он на месте стоит";

Скрин комментариев: facebook.com/oleksii.kushka

"В Амстердаме он бы 6 дней не простоял";

"Велосипед, простоявший 6 дней на новой велопарковке, скрылся в неизвестном направлении";

"Просто велосипед загрустил и сам поехал искать веселого хозяина-каталу"...

Скрин комментариев: facebook.com/oleksii.kushka

Отметим, что кража велосипедов с пунктов проката и их порча - явление не редкое.

Так, мы сообщали, что ранее возле столичного Речного порта несколько юношей и девушка намеренно повредили и утопили велосипед nextbike из общественного велопроката.

Перед этим в сетях также рассказывали о случае, когда в центре Киева разграбили пункт общественного велопроката.