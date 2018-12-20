"Це по-нашому": в Харкові з'явилася дивна "зебра"

Харків'яни скаржаться в мережі на таку ініціативу міської влади
У Харкові на вулиці Велика Панасовська (Котлова) пішохідний перехід встановили прямо за огорожею, який огрождает проїзну частину від пішохідної. Про це повідомляється у місцевому пабліку "Харків LIVE" у Facebook.
Також в мережі опублікували відповідні фото.
Як видно на знімках, пішоходи змушені прижиматьсяк огорожі, так як для того, щоб перейти дорогу, їм доводиться перелазити через паркан.
Фото: facebook.com/livekharkov
Вказується, що дивну "зебру" нанесли на переході в районі Локомотива.
Фото: facebook.com/livekharkov
"Там поруч пішохідний перед є. Його змістили ближче до перехрестя. А цей просто не замалювали", - написав один з користувачів мережі.
Фото: facebook.com/livekharkov
Самі харків'яни не в захваті від такої ініціативи міської влади:
"Найбільш екстремальне перехрестя в місті. А головне - до ПК ходять тисячі дітей на гуртки! Ось так місто думає про безпеку життя наших дітей!";
"Будемо літати";
"Це по-нашому, по-харківськи"...
Скріншот коментарів: facebook.com/livekharkov
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові приватний будинок багатодітної родини затопило водою.
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Відео: РБК-Україна