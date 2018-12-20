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"Це по-нашому": в Харкові з'явилася дивна "зебра"

STYLERКурйози    20.12.2018 - 19:37
"Це по-нашому": в Харкові з'явилася дивна "зебра"
Фото: колаж РБК-Україна

Харків'яни скаржаться в мережі на таку ініціативу міської влади

У Харкові на вулиці Велика Панасовська (Котлова) пішохідний перехід встановили прямо за огорожею, який огрождает проїзну частину від пішохідної. Про це повідомляється у місцевому пабліку "Харків LIVE" у Facebook.

Також в мережі опублікували відповідні фото.

Як видно на знімках, пішоходи змушені прижиматьсяк огорожі, так як для того, щоб перейти дорогу, їм доводиться перелазити через паркан.

&quot;Це по-нашому&quot;: в Харкові з'явилася дивна &quot;зебра&quot;Фото: facebook.com/livekharkov

Вказується, що дивну "зебру" нанесли на переході в районі Локомотива.

&quot;Це по-нашому&quot;: в Харкові з'явилася дивна &quot;зебра&quot;

Фото: facebook.com/livekharkov

"Там поруч пішохідний перед є. Його змістили ближче до перехрестя. А цей просто не замалювали", - написав один з користувачів мережі.

&quot;Це по-нашому&quot;: в Харкові з'явилася дивна &quot;зебра&quot;

Фото: facebook.com/livekharkov

Самі харків'яни не в захваті від такої ініціативи міської влади:

"Найбільш екстремальне перехрестя в місті. А головне - до ПК ходять тисячі дітей на гуртки! Ось так місто думає про безпеку життя наших дітей!";

"Будемо літати";

"Це по-нашому, по-харківськи"...

&quot;Це по-нашому&quot;: в Харкові з'явилася дивна &quot;зебра&quot;&quot;Це по-нашому&quot;: в Харкові з'явилася дивна &quot;зебра&quot;

Скріншот коментарів: facebook.com/livekharkov

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові приватний будинок багатодітної родини затопило водою.

Також ми писали про те, що в Харкові легкове авто повністю провалилося під землю.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі розповіли, як жителі Вінниці з приходом зими потерпають від бездіяльності комунальних служб.

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