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"Это по-нашему": в Харькове появилась необычная "зебра"

STYLERКурьезы    20.12.2018 - 19:37
"Это по-нашему": в Харькове появилась необычная "зебра"
Фото: коллаж РБК-Украина

Харьковчане жалуются в сети на такую инициативу городских властей

В Харькове на улице Большая Панасовская (Котлова) пешеходный переход установили прямо за заборчиком, который огрождает проезжую часть от пешеходной. Об этом сообщается в местном паблике "Харьков LIVE" в Facebook.

Также в сети опубликовали соответствующие фото.

Как видно на снимках, пешеходы вынуждены прижиматьсяк ограждению, так-как для того, чтобы перейти дорогу, им приходится перелезать через забор.

&quot;Это по-нашему&quot;: в Харькове появилась необычная &quot;зебра&quot;Фото: facebook.com/livekharkov

Указывается, что странную "зебру" нанесли на переходе в районе Локомотива.

&quot;Это по-нашему&quot;: в Харькове появилась необычная &quot;зебра&quot;

Фото: facebook.com/livekharkov

"Там рядом пешеходный перед есть. Его передвинули ближе к перекрестку. А этот просто не зарисовали", - написал один из пользователей сети.

&quot;Это по-нашему&quot;: в Харькове появилась необычная &quot;зебра&quot;

Фото: facebook.com/livekharkov

Сами харьковчане не в восторге от подобной инициативы городских властей:

"Самый экстремальный перекресток в городе. А главное - в ДК ходят тысячи детей на кружки! Вот так город думает о безопасности жизни наших детей!";

"Будем летать";

"Это по-нашему, по-харьковски"...

&quot;Это по-нашему&quot;: в Харькове появилась необычная &quot;зебра&quot;

Скриншот комментариев: facebook.com/livekharkov

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове частный дом многодетной семьи затопило водой

Также мы писали о том, что в Харькове легковое авто полностью провалилось под землю

Напомним, что недавно в сети рассказали, как жители Винницы с приходом зимы страдают от бездействия коммунальных служб

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