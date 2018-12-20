"Это по-нашему": в Харькове появилась необычная "зебра"

Харьковчане жалуются в сети на такую инициативу городских властей
В Харькове на улице Большая Панасовская (Котлова) пешеходный переход установили прямо за заборчиком, который огрождает проезжую часть от пешеходной. Об этом сообщается в местном паблике "Харьков LIVE" в Facebook.
Также в сети опубликовали соответствующие фото.
Как видно на снимках, пешеходы вынуждены прижиматьсяк ограждению, так-как для того, чтобы перейти дорогу, им приходится перелезать через забор.
Фото: facebook.com/livekharkov
Указывается, что странную "зебру" нанесли на переходе в районе Локомотива.
Фото: facebook.com/livekharkov
"Там рядом пешеходный перед есть. Его передвинули ближе к перекрестку. А этот просто не зарисовали", - написал один из пользователей сети.
Фото: facebook.com/livekharkov
Сами харьковчане не в восторге от подобной инициативы городских властей:
"Самый экстремальный перекресток в городе. А главное - в ДК ходят тысячи детей на кружки! Вот так город думает о безопасности жизни наших детей!";
"Будем летать";
"Это по-нашему, по-харьковски"...
Скриншот комментариев: facebook.com/livekharkov
Как сообщалось ранее, недавно в Харькове частный дом многодетной семьи затопило водой.
Также мы писали о том, что в Харькове легковое авто полностью провалилось под землю.
Напомним, что недавно в сети рассказали, как жители Винницы с приходом зимы страдают от бездействия коммунальных служб.
Видео: РБК-Украина