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"Це був важкий рік": Семен Слєпаков звернувся до росіян

STYLERКурйози    29.12.2018 - 23:13

Семен Слєпаков "Важкий рік" (відео: Youtube)

Увага! Відео містить ненормативну лексику (18+)

Відомий російський гуморист Семен Слєпаков опублікував у Facebook нову пісню під назвою "Важкий рік". Це своєрідне передноворічне звернення.

На відео Слєпаков разом з групою підспівки кілька разів повторює один і той же куплет, який доповнюється нецензурною лексикою.

Це був важкий рік. Був він важчий, ніж той. Несподівано нам усім.
Багато він приніс проблем, - співає Слєпаков.

Але наступний рік буде краще, - обіцяє гуморист.

&quot;Це був важкий рік&quot;: Семен Слєпаков звернувся до росіян

Скріншот відео: Youtube

Користувачі залишили безліч коментарів, під публікацією.

"Промова президента РФ. Останні багато років. Переведена на народний", - написав Віктор Тітов.

"Рік бабака. Спасибі Семен, що нам залишається ще в цій країні, тільки вміння сміятися над собою!", - підтримала Марина Моїсеєва.

"Це пісня повністю відображає настрій російського народу на даний момент. Поки просвіту не видно! Буде тільки гірше!" - погодилася Elena Koch.

"Спасибі Семену за пісню! Порадувало! Але куди поділася гострота! Я особисто фанат всіх його попередніх шедеврів", - подякував Valentin Moraru.

&quot;Це був важкий рік&quot;: Семен Слєпаков звернувся до росіян

Скріншот коментарів: facebook.com/semen.slepakov

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Відео: РБК-Україна

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