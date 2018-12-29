"Это был тяжелый год": Семен Слепаков обратился к россиянам

Семен Слепаков "Тяжелый год" (видео: Youtube)

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Известный российский юморист Семен Слепаков опубликовал в Facebook новую песню под названием "Тяжелый год". Это своеобразное предновогоднее обращение.

На видео Слепаков вместе с группой подпевки несколько раз повторяет один и тот же куплет, который дополняется нецензурной лексикой.

Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем.

Много он принес проблем, - поет Слепаков.

Но следующий год будет лучше, - обещает юморист.





Скриншот видео: Youtube

Пользователи оставили множество комментариев под публикацией.

"Речь президента РФ. Последние много лет. Переведена на народный", - написал Виктор Титов.

"Год сурка. Спасибо Семён, что нам остаётся ещё в этой стране, только умение смеяться над собой!", - поддержала Марина Моисеева.

"Это песня полностью отражает настроение российского народа на данный момент. Пока просвета и не видно! Будет только хуже!", - согласилась Elena Koch.

"Спасибо Семену за песню! Порадовало! Но куда делась острота! Я лично фанат всех его предыдущих шедевров", - поблагодарил Valentin Moraru.

Скриншот комментариев: facebook.com/semen.slepakov

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Видео: РБК-Украина