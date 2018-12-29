"Это был тяжелый год": Семен Слепаков обратился к россиянам

Семен Слепаков "Тяжелый год" (видео: Youtube)
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+)
Известный российский юморист Семен Слепаков опубликовал в Facebook новую песню под названием "Тяжелый год". Это своеобразное предновогоднее обращение.
На видео Слепаков вместе с группой подпевки несколько раз повторяет один и тот же куплет, который дополняется нецензурной лексикой.
Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем, - поет Слепаков.
Но следующий год будет лучше, - обещает юморист.
Скриншот видео: Youtube
Пользователи оставили множество комментариев под публикацией.
"Речь президента РФ. Последние много лет. Переведена на народный", - написал Виктор Титов.
"Год сурка. Спасибо Семён, что нам остаётся ещё в этой стране, только умение смеяться над собой!", - поддержала Марина Моисеева.
"Это песня полностью отражает настроение российского народа на данный момент. Пока просвета и не видно! Будет только хуже!", - согласилась Elena Koch.
"Спасибо Семену за песню! Порадовало! Но куда делась острота! Я лично фанат всех его предыдущих шедевров", - поблагодарил Valentin Moraru.
Скриншот комментариев: facebook.com/semen.slepakov
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Видео: РБК-Украина