Голий українець прийшов прощатися з пекельною роботою в Польщі: курйозне фото

Голий українець прийшов прощатися з роботою на фабриці в Польщі (колаж: РБК-Україна)

Під містом Вроцлав, Польща, зняли на фото голого чоловіка, який прийшов вночі до фабрики LG. Він стояв навпроти в'їзду на територію і показував середні пальці на обох руках.

Як пише місцеве видання Gazeta Wrocławska, чоловік приїхав у Польщу на заробітки з України. І таким жестом він вирішив попрощатися з пекельною роботою на фабриці.

У статті говориться, що молодий чоловік влаштувався на роботу через компанію-посередника. Але важкі умови роботи змусили його кинути все.

Інші працівники фабрики стверджують, що подібні інциденти траплялися і раніше - на території фабрики або поруч працівники бігали голяка. На виробництві працює багато іноземців - не тільки з України, але і з Азії.

В Польщі голий українець попрощався з роботою на фабриці (фото: gazetawroclawska.pl)

"Працюють тяжко, по багато годин, недосипають і мало спілкуються з іншими людьми - це доводить їх до фізичного і психічного виснаження", - йдеться в повідомленні.

Коли чоловіка помітили, відразу ж викликали "швидку", адже на вулиці дуже холодно для такого "дрес-коду". Правда, не виключено, що хлопець розігрівся алкоголем перед прогулянкою.

Представник фірми-посередника, яка влаштувала українця на роботу на фабриці, заявляє, що на момент інциденту чоловік вже не був працівником підприємства. Вона додала, що українець дійсно міг бути засмучений, але, швидше, втратою роботи, а не втомою через тяжку працю.

Раніше повідомлялося, що в Києві напівголий чоловік заїхав на коні в супермаркет.